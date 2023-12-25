النقش على المعادن .. تراث عالمي لا يحظى بالتقدير في دول المغرب العربي‎

يحافظ حرفيون على فنّ النقش اليدوي على المعادن بمهارات موروثة عن الأجداد، أدرجتها منظمة اليونسكو أخيراً ضمن قائمة "التراث غير المادي"، لكنها لا تحظى "بتقدير كبير" في المنطقة حيث يكافح بعضهم للإبقاء عليها.

يعتمد هذا الفن الحرفي على نحت زخارف بأشكال مختلفة بينها الهندسية والنباتية والفلكية، على معادن النحاس أو الفضة أو الذهب لصناعة أدوات منزلية أو ديكورات أو حلي.

وقد صنّفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) مطلع ديسمبر/ كانون الأول تراثا إنسانيا، في ملف حظي بدعم عشر دول عربية من بينها تونس والجزائر والمغرب.

وأشاد التونسي عماد سولة، أحد الخبراء الثلاثة الذين قدموا الملف، بهذا الإدراج، معتبراً أنه "يلزمنا بالحفاظ على هذه المهارة الاستثنائية".