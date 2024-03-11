ترميم تسجيلات نادرة لمحمد رفعت "كروان التلاوة" في مصر

وكشف مهندس الصوت أحمد عليوة أن عملية الترميم استغرقت نحو عام ونصف من العمل الشاق المتواصل الذي كان يصل أحيانا إلى تسع ساعات يوميًّا.

وأشار إلى أن تلك التسجيلات جاءت إلى فريق العمل وهي في حالة سيئة ومتهالكة للغاية، خصوصا وأن بعضها يصل عمره بين 80 – 90 عاما.

وأوضح عليوة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن من أبرز عيوب التسجيلات الأصلية ضياع الكثير من الكلمات والحروف بسبب تغيير أسطوانة "الجرامفون" التي كان يتم التسجيل عليها للشيخ، وهو منطلق في القراءة دون أن يعرف أن هناك تسجيلا، في حين أن صوت "إبرة" الأسطوانة كان يجعل التسجيل مشوشا.

لكن مهندس الصوت أكد أن عملية الترميم الصوتي، تمت باستخدام أحدث التقنيات، وآخر ما توصلت له تكنولوجيا في العالم.