فنان مصري يتبرع بـ 50 ألف دولار دعما لبلاده (فيديو)
أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن تبرعة بـمبلغ 50 ألف دولار أمريكي، دعمًا لبلاده التي تعيش أزمة اقتصادية، على حد وصفه.
وذكر "سعد" في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على "إنستغرام": "طبعًا إحساسي أن مصر تمرُّ بمشكلة اقتصادية أصبح دلوقتي شيئًا يؤرقني ويتعبني جدًا، ودائمًا بفكر في إيدي إيه أعمله، وبصراحة حسيت أني لازم أعمل حاجة".
وأضاف: "قررت من أجري بره مصر إللي بقبضه بالدولار أتبرع بـ 50 ألف دولار للاقتصاد في بلدي، ده شيء أكيد لا يذكر لحجم الاقتصاد عندنا".
وأشار المطرب المصري أن "المبادرة طالعة مني، محدش وجهني أو حد قال لي أعمل أي حاجة، مش عارف أوديهم لمين أو أعمل إيه علشان أحس إحساسًا كويس تجاه مصر بلدي، وأي حد هيعمل زيي هيحس إحساسًا حلوًا بنفسه".
وتعاني مصر من انخفاض عملتها أمام الدولار الأمريكي.