مصر.. تأجيل الحكم في قضية "الدارك ويب" إلى نوفمبر

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمصر، اليوم الأربعاء، بجلستها الخامسة بقضية محاكمة المتهمين بقتل طفل "شبرا الخيمة"، أو القضية المعروفة إعلامياً بـ"الدارك ويب"، والقيام بتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثته، وعرض ذلك على منصات "الدارك ويب" من أجل تحقيق الأرباح، بتأجيل النطق بالحكم إلى نوفمبر المقبل.

وشهدت جلسة اليوم الأربعاء، فض الأحراز في القضية، إذ تم إخلاء القاعة من الحضور، من أجل عرض المقاطع المرئية بجلسة سرية، بسبب ما تتضمنه من مشاهد قاسية ومروعة، تضمنت كواليس ارتكاب المتهم الأول لجريمته، وتصويرها، من خلال خنق الطفل، وذبحه وتشريح جثته، والتمثيل به، وجرى عرض وفض الأحراز على مدار أكثر من ساعتين.

وكانت والدة الطفل المجني عليه، قد أدلت في تصريحات للصحافة المحلية، أنها لا تستطيع مشاهدة نجلها وهو يتم قتله والتمثيل به، وأفادت أنها تشعر بالرعب، منذ أسابيع وكلما اقتربت جلسة فض الأحراز، إذ تقول أنها لا تستطيع الذهاب لعملها خوفاً من انتشار المقاطع المرئية لطفلها.

وحضرت أسرة الطفل جلسة اليوم، والذين طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل الطفل، إلى جانب مطالبة المدعي بالحق المدني عن الطفل بتعويض مالي بمبلغ 5 ملايين جنيه.

كما تنحى محامي المتهم الأول، الذي قام بالقتل والتمثيل بجثة الطفل، عن الدفاع عن موكله، وذلك بعدما أفاد تقرير الصحة النفسية بأن المتهم بكامل قواه العقلية، وبعد أن اعترف بارتكاب جريمته في تحقيقات النيابة، وعرض المقاطع المرئية التي تُثبت تفاصيل ارتكاب الجريمة، وكان محامي المتهم الثاني قد تنحى أيضاً، قبل أن يتم توكيل مُحامٍ آخر للدفاع عنه.

ويُشار إلى أن أمر الإحالة الخاص بالقضية، لمحكمة الجنايات، تضمن أن المتهمين الأول، طارق، 29 عاماً، علي الدين، 15 عاماً والمُقيم بدولة الكويت، قيامهما بقتل الطفل "أحمد محمد سعد"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بتنفيذ المتهم الأول للجريمة، وبتحريض من المتهم الثاني، والاتفاق معه على قتله نظير مبلغ مالي 5 ملايين جنيه.

وأفاد أمر الإحالة، أن المتهمين بالقضية، عقدا النية لتنفيذ جريمتهما، وتم الاستعداد والترصد لتنفيذها، من خلال استخدام عقاقير طبية، وأداة من الجلد، والقيام باستدراج الطفل، وخنقه وذبحه وتشريحه والتمثيل بجثته، بعدما قام المتهم الأول بإعطاء الطفل شراباً يحوي العقاقير، حتى غاب عن الوعي، وتم ارتكاب الجريمة وتصويرها بالكامل من المتهم الأول، وبتحريض من المتهم الثاني.

وتضمن الأمر أيضاً أن المتهم الثاني، هو من قام بالاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، وتقديم المساعدات من أجل ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في قتل الطفل المجني عليه، وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلاً إلى منزله، وقد وقعت الجريمة بناء على التحريض والاتفاق والمساعدة.