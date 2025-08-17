أروى جودة تنعى ابن شقيقها بكلمات مؤثرة بعد وفاته بحادث سير

أعلنت الفنانة أروى جودة عن وفاة ابن شقيقها الطفل سليم، متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها نتيجة حادث سير، وقع قبل أيام.

ونعت أروى الفقيد بكلمات مؤثرة عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إنستغرام"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي ابن أخي جون سليم جودة، ابن رولا أحمد جيمس جودة. اللهم ثبته عند السؤال، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة. شكرًا لكل من ساندنا في هذه الأيام الصعبة، ولكل دعاء دعوتموه من أجل سليم، جزاكم الله خيرًا.. إلى أن ألقاك يا ملاكنا الجميل".

وكانت الفنانة المصرية قد ناشدت متابعيها في الأيام الماضية الدعاء لسليم، بعد أن تعرض لحادث دراجة نارية نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.

ولاقى نبأ الوفاة تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من الجمهور وعدد من نجوم الفن والمجتمع، حيث قدم العديد من الفنانين والمشاهير التعازي لأروى جودة، من بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي وجه لها رسالة دعم عبر حسابه على منصة "إكس".

من ناحية أخرى، تواصل أروى جودة تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "للعدالة وجه آخر"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان ياسر جلال، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى المنصات الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد جودة شخصية زوجة إعلامي شهير يواجه أزمة كبيرة بعد تورط ابنهما في جريمة قتل غامضة.