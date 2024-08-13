كيت ميدلتون هاتفت ميغان ماركل بعد نشر كتاب "أوميد سكوبي"

تلقت ميغان ماركل مكالمة هاتفية من كيت ميدلتون بهدف "تنقية الأجواء" بعد نشر الكتاب الملكي Endgame المثير للجدل العام الماضي، الذي ألفه أوميد سكوبي، بحسب ما أكدته صحيفة "ميرور" البريطانية مؤخرا.

ويُعتقد أن أميرة ويلز أقدمت على هذه الخطوة لتخفيف التوتر الذي أثارته المزاعم العرقية في العائلة المالكة بعد إطلاق الكتاب.

وتضمن الكتاب مزاعم بشأن الملك تشارلز وكيت ميدلتون وتعليقاتهما العنصرية عن لون بشرة الطفل آرتشي؛ ما أدى إلى تصاعد الخلافات العائلية.

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وطلب الملك تشارلز من كيت إجراء المكالمة لتوضيح الأمور، بعد أن رفض الأمير وليام التدخل.

وقال مصدر مقرب لمجلة "In Touch Weekly" إن كيت وافقت على إجراء المكالمة "لتنقية الأجواء" حيث أخذت واجباتها العائلية على محمل الجد.

وأوضح المصدر أن الملك تشارلز أراد إنهاء الخلاف بشكل نهائي، لأنه بدأ يؤثر على استقرار الملكية.

من جانبه، اعترف أوميد سكوبي بوجود "خطأ" في النسخة المبكرة من كتابه التي أدت إلى تسمية أفراد العائلة المالكة بشكل غير دقيق، وأكد أن النسخة النهائية لا تتضمن أسماء.