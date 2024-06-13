هشام عاشور: نيللي كريم ستبقى "حبيبتي"

كشف لاعب السكواش المصري السابق هشام عاشور حقيقة ما تم تداوله عن سبب طلاقه من الفنانة نيللي كريم، والذي أكد أن الانفصال حدث برغبة أبنائها من زواجها السابق.

وقال عاشور في لقاء تلفزيوني أخير إلى أن الأنباء عارية تماما عن الصحة، مشددا على أن علاقة صداقة قوية تربطه بأبناء نيللي كريم.

وأضاف عاشور: "قبل الطلاق بفترة كان واضحا أننا نسير نحو الطلاق، ولكن ليس بسبب ما أشيع حول خلاف بيني وبين أبناء نيللي، فهم أصدقائي وعلاقتنا جيدة".

وأشار هشام عاشور إلى أنه كما حدث الزواج بسرعة ودون تدخل أحد، كذلك حدث الطلاق، ولم يتدخل فيه أحد أيضا.