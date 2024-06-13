هشام عاشور: نيللي كريم ستبقى "حبيبتي"
كشف لاعب السكواش المصري السابق هشام عاشور حقيقة ما تم تداوله عن سبب طلاقه من الفنانة نيللي كريم، والذي أكد أن الانفصال حدث برغبة أبنائها من زواجها السابق.
وقال عاشور في لقاء تلفزيوني أخير إلى أن الأنباء عارية تماما عن الصحة، مشددا على أن علاقة صداقة قوية تربطه بأبناء نيللي كريم.
وأضاف عاشور: "قبل الطلاق بفترة كان واضحا أننا نسير نحو الطلاق، ولكن ليس بسبب ما أشيع حول خلاف بيني وبين أبناء نيللي، فهم أصدقائي وعلاقتنا جيدة".
وأشار هشام عاشور إلى أنه كما حدث الزواج بسرعة ودون تدخل أحد، كذلك حدث الطلاق، ولم يتدخل فيه أحد أيضا.
ولفت لاعب السكواش إلى أنه لا يقبل وصف نيللي بـ"طليقته"، وأنها ستظل حبيبته وصديقته دائما، مشيرا إلى أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، بحسب قوله.
وواصل "قررنا ناخد طريقين مختلفين، لكنها ستبقى حبيبتي وصديقتي، ودا كلام مفروغ منه، مش لازم كل اللي بيتطلق الحب ينتهي بينهما، في حاجات معينة بتكون مش موجودة أو اختفت، فالناس بيبقى ليها معزة كبيرة عند بعض، بس مش عايزة تبقى هنا، لكن مش لازم أن الناس لما تطلق يبقى خلاص كرهوا بعض ومش عايزين يشوفوا بعض".
وكانت الفنانة نيللي كريم أثارت الجدل أخيرا بإعلان خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور بعد نحو عامين من ارتباطهما الرسمي.