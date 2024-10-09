سوزان نجم الدين تكشف حقيقة تصريحها "المسيء" للفن الجزائري

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين حقيقة إدلائها بتصريح تم اعتباره مسيئا للفن الجزائري قالت فيه إنها لا تظهر في عمل فني جزائري، لأنها لا تعرف أحدا من فناني أو منتجي الجزائر.

وتسبب التصريح الذي جاء على هامش مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في موجة واسعة من الانتقادات بين الجزائريين الذين علقوا بعبارات غاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب في دعوة إدارة المهرجان لفنانة "لا تقدر القيمة الفنية للبلد المضيف".

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"سوء تفاهم"

وأوضحت الفنانة السورية في تصريحات تلفزيونية، أن ما حصل هو "سوء تفاهم"، وأنه من المستحيل أن تقصد هذا المعنى عن الفنانين الجزائريين، لافتةً إلى أن السؤال طُرح عليها لحظة وصولها للمهرجان، وأنها كانت تتعجّل الخروج لمقابلة أصدقائها المنتظرين في الخارج.

وأشارت إلى أنها فهمت أن السؤال كان عن مدى معرفتها بالفنانين الجزائريين الشباب الذين شاركوا في الدورة السابقة، مضيفة أنها لم تحضر مهرجانات العام الماضي سواء في الجزائر، أو تونس، أو مصر، وأنها لم تعرف من شارك ومن لم يشارك.

وشددت على أن معظم المنتجين والفنانين الجزائريين أصدقاؤها، وأن المخرجين الجزائريين وصلوا إلى العالمية وحصدوا جوائز الأوسكار، مثل المخرج الكبير أحمد رشدي.

واختتمت سوزان نجم الدين حديثها مؤكدة حبها للجزائر وشعبها وفنانيها مثل الشاب خالد، مشيرة إلى أنه من الصعب أن يصدق جمهورها في الجزائر الكلام المتداول عنها.