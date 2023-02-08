"فخ التلاقي".. التركيز على الآخر لنسيان الذات
يستخدم كثيرون إستراتيجيات مختلفة لتجنب التواصل مع أنفسهم أو مع البيئة المحيطة بهم، فيما تعرف بآليات لا واعية من بينها "التلاقي - أي التقاطع مع الآخر".
الآليات العُصابية
تم وصف التلاقي، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "nospensees" كواحدة من الآليات العُصابية المطروحة منذ العلاج الغِشتالتي "Gestalt psychotherapy" وهو شكل وجودي/تجريبي للعلاج النفسي والذي يُركز على الدور الشخصي وعلى تجربة الفرد في الوقت الحاضر والعلاقة بين المعالج والمريض والسياقات البيئية والاجتماعية.
وحسب الموقع فإنها "آليات دفاع يطلقها الناس ويفعّلونها دون وعي للدفاع عن أنفسهم من بيئة يعتبرونها معادية أو ناقصة، ما دام موقف معيّن يهدد التوازن النفسي فإنّ هذه الأدوات اللا واعية تساعدنا في الحفاظ على توازننا".
لذا يجب أن نضع في اعتبارنا أنّ كل شخص هو جزء من بيئة يجب أن يتعامل معها من أجل تلبية احتياجاته.
وللقيام بذلك نبني أنفسنا على ثلاثة أسس: معرفة ما نحتاجه، ومعرفة العناصر الخارجية التي يمكن أن تساعدنا وفهم متى نقترب منها أو نبتعد عنها.
عندما نشعر بالثقة وإذا كانت تصرفاتنا تعمل بشكل طبيعي فإننا نطوّر سلوكا "طبيعيا". لكن في المقابل عندما تكون العلاقة مع البيئة متضاربة أو غير ناجحة فإننا نختبر سلسلة من الانفعالات السلبية ونختار تحويل طاقتنا في شكل إحدى هذه الآليات اللا واعية.
تتطور هذه الميول بالفعل في مرحلة الطفولة، عندما لا توفر البيئة الظروف المناسبة للنمو والتطور. الطفل الذي ينشأ في بيئة خطرة، محاطًا بالخطر أو يعيش في بيئة فاشلة لا تلبي احتياجاته سرعان ما يطور هذه الآليات من أجل البقاء والمقاومة جسديًا ونفسيًا.
هذه الميول مفيدة قي بعض الحالات، لأنها تؤدي مهمتها، ولكن عندما تصبح جامدة وقاسية بشكل مفرط أو يتم استخدامها دون أن نعي ما يحدث فإنها قد تؤثر على الرفاه والعلاقات.
إضافة إلى ذلك عندما يستمر استخدامها في مرحلة البلوغ، في المواقف التي لا علاقة لها بالحالة التي انبثقت منها، يمكن أن تكون جد قاهرة وملزِمة ومقيِّدة.
ما هو التلاقي؟
التلاقي هو إحدى آليات الدفاع هذه ويحدث عندما لا يكون الشخص على اتصال مع نفسه، مع تجاربه أو رغباته أو آرائه أو احتياجاته، إذ بدلاً من ذلك ينضم إلى احتياجات أو أيديولوجيات الآخر.
بطريقة ما الحدود بين الذات والآخرين تصبح ضبابية والاختلاف لا يحظى بأي تقدير.
الشخص الذي يميل إلى التلاقي يفقد إحساسه بذاته، ولا يستطيع أن يدرك أو يفكر بشكل فردي، ويسعى إلى التواصل الكامل مع الشخص الذي أمامه، يفقد هويته وينضم دون تساؤل ودون وعي إلى رغبات وآراء ومشاعر الآخر، بل ويخلط بينها وبينه.
على الرغم من أن هذا يبدو مفرطًا إلا أنه حقيقة يمر بها عدد من الناس أكبر ممّا نتخيل. فيما يلي بعض الأمثلة عن شكل التلاقي:
• نقبل دون أدنى شك أو تردد آراء أو مقترحات شريكنا فيما يتعلق بالعلاقة، على سبيل المثال، إذا أعرب الطرف الآخر عن رغبته في أن تكون له علاقة مفتوحة فإننا نتبنى هذه الفكرة دون أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت حقًا شيئًا نريده أو نسعى إليه أو يناسبنا.
• إذا كنا في مجموعة لا نبدي رأينا حول موضوع ما حتى نرى ما يعتقده الآخرون بشأنه، هنا يكون هدفنا هو التواصل مع الآخرين وإرضاؤهم.
• على الرغم من عدم شعورنا بالجوع فإننا نأكل مع شخص آخر لأنه طلب منا ذلك أو دعانا لمشاركته، أو في حالات أخرى، على الرغم من أننا لا نستهلك الكحول فإننا نُقبل على شربها حتى نتواصل مع الآخرين.
• في قراراتنا اليومية نحتاج إلى موافقة خارجية، لا تعتمد الطريقة التي نلبس بها أو تسريحة شعرنا أو الطريقة التي نقضي بها وقت فراغنا على ما نحبه أو نريده حقًا ولكن على ما يعتبره الآخرون صحيحًا أو متماشيًا مع "الموضة".
• نندمج بشكل مفرط في انفعالات الآخرين، دون أن يصاحب ذلك تعاطفٌ نابع من مركزنا، ولكننا نسمح لأنفسنا بأن تغزو هذه المشاعر أو هذه الحاجة من الآخر إلى أن تطغى علينا وتصبح وكأنها نابعة منا.
اخرج من فخ التلاقي
على الرغم من أننا جميعًا نستخدم هذه الديناميكيات في مرحلة ما، عندما يكون التلاقي مَرَضيًّا فإنه يضعنا في موقف ضعيف للغاية.
فإذا كنا لا نعرف من نحن وإلى أي مدى وصلنا، وإذا كنا لا نعرف كيف نضع حدودًا، أو مساءلة الآخرين، أو التعرف على احتياجاتنا ورغباتنا فمن المحتمل في هذه الحالات أن نقع في التبعيات التعسفية والعلاقات الضارة.
ومع ذلك، للخروج من هذا الفخ اللا واعي من الضروري أن نفهم كيف حدث التلاقي، فهذا يأتي من التعليم المبكر حيث لم يكن لنا الحق في أن نثبت وجودنا وذواتنا، عندما علمونا أنّ الاختلاف أو أن يكون لنا صوتنا أو تفكيرنا الخاص سيؤدي إلى أن يرفضنا الآخر أو يتخلى عنا.
ربما كأطفال نشأنا في بيت لم يُسمح لنا فيه بالتعبير عن مشاعر الغضب أو الحزن أو الإحباط. وهكذا وبأقل قدر من العصيان سحب الوالدان عاطفتهما أو هاجمونا. أو ربما تعرّضنا للتنمر والرفض من قبل زملائنا في المدرسة، أو تعرّضنا لانتقادات شديدة في مرحلة مبكرة من عمرنا.
وهذا يولد انفصالًا عن الذات، حتى نتمكن من التكيف مع ما يريده الآخرون منا وتجنب الرفض أو الشعور بالوحدة أو العدوان.
إلا أننا في هذه الحالات مع جهلنا مَن نحن أو ماذا نريد سنشعر بالفراغ الذي نسعى لملئه عن طريق إعادة تجميع أنفسنا مع الآخرين، ومن خلال إدماج أنفسنا عن غير وعي في علاقات مع الآخرين.
التلاقي آلية تأتي من التعلم في مرحلة الطفولة عندما لم يكن لنا الحق في أن نعبّر عن ذواتنا .
ابدأ في الاعتناء بنفسك
يمكننا أن نتخيل أنه قد يكون هذا الميل مؤلمًا جدًا وله عواقب سلبية جدًا على أي شخص بالغ، لذلك إذا أردنا إنهاء هذه الديناميكية يجب أن نكف عن تجنب هذا التواصل مع أنفسنا وأن نبدأ في تفعيل جوهرنا.
بدلا من قمع ما نشعر به نحتاج إلى أن نبدأ في طرح الأسئلة على أنفسنا في كل موقف من المواقف. يجب أن نشكك في آراء الآخرين قبل اعتبارها جزءًا من آرائنا.
باختصار يتعلق الأمر بالبدء في الاهتمام بأنفسنا، وإعادة اكتشاف هذه الهُوية وهذه الحدود التي فقدناها خوفًا من التعرض للرفض والإقصاء.
بالطبع ليس هذا عملاً سهلاً ويتطلب ممارسة ومثابرة بعد سنوات من انقطاع التواصل مع الذات، علاوة على ذلك قد يكون من الضروري للغاية التفكير عن وعي تام في تحليل ودراسة تلك التجارب السابقة التي دفعتنا إلى تطوير هذه الآلية الدفاعية.
لذلك، إذا كنت تشعر بأنك تحت تأثير تلك التجارب السلبية فلا تتردد في أن تطلب استشارة متخصص.