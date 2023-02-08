"فخ التلاقي".. التركيز على الآخر لنسيان الذات

ما هو التلاقي؟

التلاقي هو إحدى آليات الدفاع هذه ويحدث عندما لا يكون الشخص على اتصال مع نفسه، مع تجاربه أو رغباته أو آرائه أو احتياجاته، إذ بدلاً من ذلك ينضم إلى احتياجات أو أيديولوجيات الآخر.

بطريقة ما الحدود بين الذات والآخرين تصبح ضبابية والاختلاف لا يحظى بأي تقدير.

الشخص الذي يميل إلى التلاقي يفقد إحساسه بذاته، ولا يستطيع أن يدرك أو يفكر بشكل فردي، ويسعى إلى التواصل الكامل مع الشخص الذي أمامه، يفقد هويته وينضم دون تساؤل ودون وعي إلى رغبات وآراء ومشاعر الآخر، بل ويخلط بينها وبينه.

على الرغم من أن هذا يبدو مفرطًا إلا أنه حقيقة يمر بها عدد من الناس أكبر ممّا نتخيل. فيما يلي بعض الأمثلة عن شكل التلاقي:

• نقبل دون أدنى شك أو تردد آراء أو مقترحات شريكنا فيما يتعلق بالعلاقة، على سبيل المثال، إذا أعرب الطرف الآخر عن رغبته في أن تكون له علاقة مفتوحة فإننا نتبنى هذه الفكرة دون أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت حقًا شيئًا نريده أو نسعى إليه أو يناسبنا.

• إذا كنا في مجموعة لا نبدي رأينا حول موضوع ما حتى نرى ما يعتقده الآخرون بشأنه، هنا يكون هدفنا هو التواصل مع الآخرين وإرضاؤهم.

• على الرغم من عدم شعورنا بالجوع فإننا نأكل مع شخص آخر لأنه طلب منا ذلك أو دعانا لمشاركته، أو في حالات أخرى، على الرغم من أننا لا نستهلك الكحول فإننا نُقبل على شربها حتى نتواصل مع الآخرين.

• في قراراتنا اليومية نحتاج إلى موافقة خارجية، لا تعتمد الطريقة التي نلبس بها أو تسريحة شعرنا أو الطريقة التي نقضي بها وقت فراغنا على ما نحبه أو نريده حقًا ولكن على ما يعتبره الآخرون صحيحًا أو متماشيًا مع "الموضة".

• نندمج بشكل مفرط في انفعالات الآخرين، دون أن يصاحب ذلك تعاطفٌ نابع من مركزنا، ولكننا نسمح لأنفسنا بأن تغزو هذه المشاعر أو هذه الحاجة من الآخر إلى أن تطغى علينا وتصبح وكأنها نابعة منا.