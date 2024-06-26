شجاعة سعودي وفطنة عامل تنقذان محطة وقود من حريق كبير‎ (فيديو)

نجح مواطن سعودي وعامل محطة وقود، في مدينة حفر الباطن، في إخماد حريق اندلع في سيارة قبل توسعه وتسببه بكارثة في المكان.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في المحطة، سيارة متوقفة لتعبئة البنزين، بينما يجلس سائقها فيها بانتظار انتهاء العامل ليتابع مسيره.

لكن كل شيء تغير عندما شب حريق في خزان وقود السيارة، خلال وجود خرطوم تعبئة البنزين فيها، ليغادرها صاحبها للنجاة بنفسه.