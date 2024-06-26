شجاعة سعودي وفطنة عامل تنقذان محطة وقود من حريق كبير (فيديو)
نجح مواطن سعودي وعامل محطة وقود، في مدينة حفر الباطن، في إخماد حريق اندلع في سيارة قبل توسعه وتسببه بكارثة في المكان.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في المحطة، سيارة متوقفة لتعبئة البنزين، بينما يجلس سائقها فيها بانتظار انتهاء العامل ليتابع مسيره.
لكن كل شيء تغير عندما شب حريق في خزان وقود السيارة، خلال وجود خرطوم تعبئة البنزين فيها، ليغادرها صاحبها للنجاة بنفسه.
كما غادرت سيارتان وأشخاص في المحطة المكان أيضًا فور اندلاع الحريق، غير أن أحد العمال بدأ باستخدام مطفأة الحريق اليدوية لإخماد النار، عندما تدخل رجل آخر وسحب الخرطوم من خزان السيارة لتتم السيطرة على الحريق.
وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع وسط سيل من عبارات الإعجاب ببطولة الرجل الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه مواطن سعودي يدعى فهد مناحي الشودحي.
ورغم نصائح السلامة المعروفة في محطات الوقود، لاسيما خلال فصل الصيف الحار، تحدث بعض الأخطاء أو الإهمال، مثل ترك السيارة في حالة التشغيل خلال تعبئتها بالوقود، أو استخدام الهاتف النقال، أو التدخين، ما يتسبب في بعض الحالات بحوادث كثيرًا ما تنتهي بشجاعة البعض وإخماد الحريق بطرق متنوعة.