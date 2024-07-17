كشف محمد حلمي، شقيق عازف الكولة المصري المعروف عبد الله حلمي، تطورات الحالة الصحية للعازف بعد استئصال الحنجرة، إثر معاناته مع مرض السرطان، مطالبًا محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال، في تصريح للصحافة المحلية عن شقيقه، إنه لا يزال يتناول العلاج الكيماوي، مؤكدا أنه يرغب في العودة إلى عمله وفنه في أقرب وقت ممكن.

وسبق لعبد الله حلمي أن كشف عن إصابته بالمرض الخطير منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه يستعين بجهاز يساعده على النطق حاليًا.

وأعرب العازف عن استيائه وشعوره بالخذلان من زملائه في الوسط الفني لعدم سؤالهم عنه بعد الإصابة واستئصال الحنجرة، لا سيما علي الحجار ومحمد منير، اللذين عمل معهما لما يزيد على 45 عاما، هي كل مسيرته الفنية.

ويُعد عبد الله حلمي أحد أهم عازفي آلة الكَولة في مصر والوطن العربي، واكتسب شهرة واسعة في باريس بعد عمله هناك لمدة تجاوزت 7 سنوات، وكان من العازفين الأساسيين لفرقة الفنان محمد منير، وشارك في ألبومات كبار المطربين، مثل علي الحجار وهاني شاكر.