غضب في الهند بعد طلب معلمة من الطلاب صفع فتى مسلم (فيديو)

تعهدت السلطات الهندية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات بعد أن أمرت معلمة في مدرسة ابتدائية تلاميذها بالتناوب على صفع زميل لهم؛ مسلم، إذ أثارت لقطات الحادثة غضبًا على الإنترنت ومواقع التواصل.

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ أن تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، منصبه في عام 2014.

ويبلغ عدد سكان الهند 1,4 مليار شخص، بينهم 210 ملايين مسلم.

وتظهر لقطات الحادثة، التي وقعت يوم الخميس الماضي، معلمة في مدرسة خاصة في أوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبعة أعوام؛ لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال بينما يقف الصبي باكيًا: "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".

وأضافت: "ابدأوا بضربه على الخصر (..) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".