بعد 8 ساعات.. انتشال الطفلة مرح من تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

وثقت وسائل إعلام فلسطينية لحظة نجاح طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة بانتشال طفلة فلسطينية بعد بقائها تحت ركام منزلها 8 ساعات.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من الوصول إلى الطفلة "مرح"، البالغة عشر سنوات، بعد جهود متواصلة طوال الليل في المحاولة للوصول إليها بعد سقوط المنزل إثر الغارات الإسرائيلية العنيفة التي بدأت بضرب المدينة تمهيدا للعملية البرية الواسعة.

وكان أحد أفراد الدفاع المدني يتحدث للطفلة في محاولة لرفع معنوياتها، حيث سألها مع من تتحدث لتجيبه أنها "تتحدث إلى والدتها"، وعندما سألها عنها، أكدت له "أنها في الجنة" في دلالة إلى أنها لقيت مصرعها.

وقالت الطفلة وهي بين الأنقاض إنها تريد الذهاب إلى خالها ليراها بعد أن يخرجوها.

أخبار ذات علاقة نقابة العمال الإيطالية تدعو إلى يوم تعبئة وطنية ضد "مذبحة غزة"

وبعد 8 ساعات، تمكن أفراد الدفاع المدني من انتشال الطفلة، التي وضعت على نقالة الإسعاف تمهيدا لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب الاجتياح البري الواسع لغزة في إطار عملية "عربات جدعون 2"، بنزوح 350 ألف فلسطيني على الأقل بزعم الجيش الإسرائيلي.

