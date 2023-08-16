ساعة آبل تنقذ حياة بريطاني تعرض لحادث مفزع

أنقذت ساعة آبل الذكية حياة بريطاني تعرض لحادث مأساوي ووجد نفسه محاصرا داخل المركبة، إثر تعرضه لإصابات بليغة، قبل أن تتدخل الساعة الذكية في الوقت المناسب.

وبعد تعرض دانيل ريد للحادث المأساوي، قامت ساعة آبل الخاصة به بالاتصال برقم الطوارئ والإبلاغ عن إصابته بواسطة رسالة صوتية تحتوي على موقعه، بعد رصد عدم حركته وعدم وجود نبضات قلب أو ضغط دم.