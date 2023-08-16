ساعة آبل تنقذ حياة بريطاني تعرض لحادث مفزع
أنقذت ساعة آبل الذكية حياة بريطاني تعرض لحادث مأساوي ووجد نفسه محاصرا داخل المركبة، إثر تعرضه لإصابات بليغة، قبل أن تتدخل الساعة الذكية في الوقت المناسب.
وبعد تعرض دانيل ريد للحادث المأساوي، قامت ساعة آبل الخاصة به بالاتصال برقم الطوارئ والإبلاغ عن إصابته بواسطة رسالة صوتية تحتوي على موقعه، بعد رصد عدم حركته وعدم وجود نبضات قلب أو ضغط دم.
وقامت الساعة بإرسال رسالة نصية لزوجته كارا 30 عاما، التي قامت على الفور بالاتصال بزوجها بصورة مستمرة حتى قام شخص عابر للطريق بالرد عليها، وعندئذ اتصلت هي الأخرى بخدمات الطوارئ التي كانت في طريقها إلى موقع الحادث، بمنطقة سليجبي نورث يورك في إنجلترا.
وتسبب الحادث بإصابة دانيل بثقب في الرئة، استدعى نقله إلى المستشفى جوا ليتم إنقاذ حياته، فيما قامت فرق الإطفاء والإنقاذ بإخراجه من سيارته المحطمة.
المصدر: صحيفة "ذا صن" البريطانية