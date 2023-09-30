نتفليكس تنهي خدمة تأجير أفلام الفيديو

أنهت منصة "نتفليكس" رسمياً، الجمعة، خدمة تأجير أفلام الفيديو على أقراص الفيديو الرقمية "دي في دي" عبر البريد في الولايات المتحدة، وهي الصيغة التي كانت 1998 أساس انطلاقها قبل التطوّر الثوري المتمثل في اعتمادها البث التدفقي.

وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من لوس غاتوس بولاية كاليفورنيا مقراً، عبر موقعها الإلكتروني، أنه "في 1998، أوصلنا أول قرص دي في دي، وهذا الصباح أرسلنا آخر قرص".

ووصفت "نتفليكس" خطوتها بأنها "نهاية حقبة"، لكنّها اشارت إلى أن أقراص "دي في دي" أتاحت لها "إرساء الأسس لما جاء لاحقاً".

وكان فيلم "بيتل جوس" أول قرص "دي في دي" أوصلته "نتفليكس" إلى أحد الزبائن، مطلع آذار/مارس 1998.

وعند طرح أسهمها للاكتتاب العام في أيار/مايو 2002، كانت خدمة "نتفليكس" تضمّ أكثر من 600 ألف مشترك يمكنهم اختيار ما يرغبون في استئجاره من بين 11500 فيلم لقاء بدل شهري قدره 19,95 دولاراً.

وكان المشتركون يتلقون ما يطلبونه من أقراص "دي في دي" بواسطة البريد، ثم يعيدونها بالبريد بعد أن يشاهدوها، من دون رسوم بريدية.