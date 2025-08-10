سائق مغربي يتفاجأ بعشرات الأشخاص يواجهون الموت داخل شاحنته

أنقذ مسعفون فرنسيون مجموعة من المهاجرين من إريتريا كانوا مختبئين داخل شاحنة مبردة متجهة إلى بريطانيا بعد أن عانوا من انخفاض حرارة أجسامهم، وفقًا لِما صرّح به مسؤولون لوكالة "فرانس برس".

وسمع السائق استغاثات المهاجرين، البالغ عددهم 15 شخصًا، من داخل الشاحنة، أثناء توقفه في استراحة على الطريق السريع، بحسب مسؤول رفيع في مقاطعة "با-دو-كاليه" في شمال فرنسا.

وقال كريستيان فيديلاغو رئيس مكتب المحافظ المحلي: "حالة انخفاض حرارة أجسامهم تشير إلى أنهم كانوا هناك لبضع ساعات".

وأضاف أن "4 من المهاجرين نقلوا إلى مستشفى، بينما تم تسليم 4 قاصرين لإحدى جمعيات الرعاية"، مشيرًا إلى "وجود امرأة بين المجموعة".

وكان العديد من الذين جرى إنقاذهم تلقوا أوامر رسمية بمغادرة فرنسا.

وأكد فيديلاغو أن سائق الشاحنة المغربي الذي كان ينقل خضراوات مبردة لم يخضع للتحقيق.

ورغم أن الوسيلة التقليدية لوصول المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا من فرنسا هي عبور القناة بواسطة قوارب صغيرة، فلا يزال بعض المهاجرين يحاولون ركوب شاحنات البضائع المتجهة إلى هناك.