سائق يدهس طفلاً ويتركه ينزف حتى الموت في اليمن

تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة عدن اليمنية من القبض على المتهم في حادث الدهس الذي أودى بحياة الطفل "الوليد محمد عبدربه" 8 سنوات، حيث تركه ينزف حتى الموت دون أن يبادر بإسعافه ولاذ بالفرار، في واقعة أثارت غضب الرأي العام.

الحادثة شهدتها صباح أمس الاثنين مديرية "كريتر"، حيث دهس سائق سيارة الطفل أمام حديقة "عدن نيو" وشاهده وهو غارق في دمائه، لكنه هرب سريعا من المكان؛ ما جعل جريمته مزدوجة بحيث تتضمن كلا من الدهس وعدم المساعدة في الإنقاذ، بحسب خبراء قانونيين.

وسارع المارة إلى إسعاف الطفل ونقله إلى أقرب مستشفى حيث تم إدخاله على الفور إلى غرفة "العناية المركزة"، إلا أن قوة الصدمة التي تعرض لها في رأسه، فضلا عن كمية الدماء التي نزفها، جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليضاف إلى سجل الواقعة تهمة"القتل الخطأ"، فضلا عن "التخلي عن مصاب في حالة حرجة".

وأمام حالة الغضب الشعبي، تحركت الجهات الأمنية سريعا حيث تم تحليل كاميرات المراقبة المحيطة بالحديقة، وتحديد هوية السائق ورقم مركبته، قبل أن تُحاصر دورية أمنية منزله في حي "سريال"، وتُلقي القبض عليه بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، وفق مصادر أمنية.