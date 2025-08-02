القبض على الأب المتهم بضرب وسحل ابنته بسبب "جلسة مساج"

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تعدي أب على ابنته بالضرب والسحل، بعدما اكتشف خضوعها لجلسة مساج، وأصدرت قراراً بحجز المتهم على ذمة التحريات.

وطلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على الفتاة للتعرف بدقة على طبيعة الإصابات التي تعرّضت لها، والتي تسببت في تعريض حياتها للخطر.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة في الشارع بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبيّن أن مرتكب الواقعة يعمل مصوّراً، وقد اعتدى على ابنته بعد علمه بخضوعها لجلسة مساج في أحد مراكز التجميل.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق معه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتنتظر النيابة حالياً صدور تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، تمهيداً لإصدار قرارها النهائي في القضية.