نجوى فؤاد تفاجئ جمهورها بتصريح صادم

فاجأت الراقصة والفنانة المصرية نجوى فؤاد، صاحبة الأفلام الشهيرة في حقبتي الستينيات والسبعينيات، جمهورها بتصريح صادم أكدت فيه أنها "أصبحت عاجزة عن توفير نفقات أدويتها بسبب ضعف دخلها وغلاء الأسعار بشكل جنوني".

وأضافت في تصريحات للصحافة المحلية أنها تتقاضى معاشا من نقابة المهن التمثيلية لا يتجاوز 600 جنيه، أي ما يعادل نحو 12 دولارا، وهو مبلغ هزيل وغير منطقي ولا يكفي وجبة"، وفق قولها.

ولفتت إلى أنها "تنتمي إلى جيل اهتم بالفن والإبداع وإسعاد الجماهير ولم يهتم بتكديس الأموال"، كما أنها "لم تدخر شيئا لوقت الشيخوخة ولا تعرف ماذا تصنع في حياتها الآن".

وأوضحت أنها "تعاني من مشكلات خطيرة في الركبتين واليدين ولا تستطيع تحمل نفقات أسعار الأطباء والعيادات التي ارتفعت على نحو لم يسبق أن رأته بحياتها"، على حد تعبيرها.

وكانت نجوى فؤاد وجهت استغاثة إلى المسؤولين في الحكومة المصرية تشكو من تدهور أحوالها المعيشية، وهو ما استجاب له وزير الثقافة د. أحمد هنو، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارته ونقابة المهن التمثيلية، لزيارتها اليوم السبت والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجهها وبحث سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة عقب اتفاق تم بين وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ونقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي، بهدف تقديم الدعم للفنانة وتذليل أي عقبات أمامها، في إطار حرص الجانبين على رعاية رموز الفن المصري وحفظ مكانتهم.

ومن المقرر أن تضم الزيارة عدداً من ممثلي الوزارة والنقابة، حيث سيتم الاستماع بشكل مباشر إلى الفنانة والعمل على وضع حلول عملية تضمن تلبية مطالبها ودعمها.