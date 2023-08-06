ورقة يانصيب تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب

انقلبت حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، بعدما فازت بورقة يانصيب، وحصلت على قصر فخم تتجاوز قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني (380 ألف دولار).

وحصلت العائلة البريطانية الصغيرة المكونة من أب وأم وطفلهما الصغير على البيت الفخم بعدما أنفقت 10 جنيهات فقط ثمن ورقة اليانصيب.