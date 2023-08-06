ورقة يانصيب تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب
انقلبت حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، بعدما فازت بورقة يانصيب، وحصلت على قصر فخم تتجاوز قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني (380 ألف دولار).
وحصلت العائلة البريطانية الصغيرة المكونة من أب وأم وطفلهما الصغير على البيت الفخم بعدما أنفقت 10 جنيهات فقط ثمن ورقة اليانصيب.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن حياة العائلة التي كانت تعيش بشقة صغيرة شرق لندن، انقلبت رأسا على عقب بعدما انتقلت للعيش في المنزل الجديد.
ويتكون من خمس غرف نوم ويقدر قيمته بحوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني بالقرب من أسكوت ويعيشون حياة فارهة حاليًا.