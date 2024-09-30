الأردن.. وفاة طفل سوري بسبب هجوم كلاب ضالة

في واقعة مأساوية شهدتها محافظة "مأدبا" الأردنية، لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يحمل الجنسية السورية مصرعه إثر هجوم مجموعة من الكلاب الضاله عليه.

وبحسب تقارير صحفية محلية، تم إسعاف الطفل بعد الحادث الذي وقع بمنطقة "ضبعة" بواسطة فرق الدفاع المدني، ونقل على الفور إلى مستشفى النديم الحكومي.

وأكدت مصادر طبية أنه كان يعاني من جروح خطيرة في مختلف أنحاء جسده، وخاصة في الرأس والرقبة، وفقد كمية كبيرة من الدم؛ ما أدى إلى وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وحضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى مدعي عام "مأدبا" والطبيب الشرعي، لمعاينة الجثة واستكمال التحقيقات في الواقعة الأليمة.

وتتكرر بين الحين والآخر مشكلة هجوم الكلاب الضالة على الأفراد في الأردن، لاسيما الأطفال، في ظل الشكاوى المتصاعدة من زيادة أعدادها.

وكانت وزارة الإدارة المحلية قد أعلنت العام الماضي عن اتخاذ قرار لمعالجة انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية من خلال إقامة مأوى للكلاب الضالة عبر الشراكة بين كل 3 أو 4 بلديات في المناطق كافة.

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وقالت الوزارة إنه سيتم العمل على تطبيق برنامج الحد من توالد الكلاب الضالة فيما يعرف ببرنامج ABC في البلديات المختلفة، الذي يهدف لمعالجة الكلاب الضالة وتعقيمها، ومن ثم إطلاقها مرة ثانية لتعيش في بيئتها الطبيعية.

يُذكر أن قانون العقوبات الأردني يُجرّم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، والسجن لمدة شهر أو غرامة لا تتجاوز 20 ديناراً على كل من "ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً".

وكذلك تنص المادة الثامنة من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022 على أن قتل أو جرح أو ضرب أي حيوان بقصد الإيذاء يعد مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان، وذلك وفقاً للمعايير الواردة ضمن دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH).