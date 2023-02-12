لحظات فرح تتحول إلى عزاء.. وفاة شاب مصري خلال حفل خطوبته

انقلبت حياة أسرة مصرية من فرح إلى حزن في غضون ساعات قليلة، بعد أن تحول حفل خطوبة ابنها إلى عزاء بوفاة العريس أثناء وجوده في قاعة الاحتفال.

وذكر موقع "صدى البلد" المحلي: "استعد الشاب مؤمن أحمد الهلاوي للاحتفال بخطوبته، وما إن وصل إلى قاعة الاحتفال، سقط وسط المدعوين، وسط صدمة وذهول كل من حوله".

ونقل الموقع عن محمد حمدي، وهو صديق العريس، أن وفاته المفاجئة كانت إثر غيبوبة سكر.