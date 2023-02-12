لحظات فرح تتحول إلى عزاء.. وفاة شاب مصري خلال حفل خطوبته
انقلبت حياة أسرة مصرية من فرح إلى حزن في غضون ساعات قليلة، بعد أن تحول حفل خطوبة ابنها إلى عزاء بوفاة العريس أثناء وجوده في قاعة الاحتفال.
وذكر موقع "صدى البلد" المحلي: "استعد الشاب مؤمن أحمد الهلاوي للاحتفال بخطوبته، وما إن وصل إلى قاعة الاحتفال، سقط وسط المدعوين، وسط صدمة وذهول كل من حوله".
ونقل الموقع عن محمد حمدي، وهو صديق العريس، أن وفاته المفاجئة كانت إثر غيبوبة سكر.
وتصدر نبأ وفاة الشاب مؤمن الهلاوي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول ناشطون العديد من الصور، التي تفصل بينها ساعات فقط بين الاحتفال بالخطبة ونشر النعي بدلا من التهنئة.
وكتب مصطفى هشام: "توفي إلى رحمة الله ابن خالي مؤمن أحمد حسن الهلاوي، وستقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".
فيما علق مجدي المنصوب، وهو مصور مؤمن وعروسه قبل الحفل، قائلًا: "من الصدمة مش قادر أصدق أن الصورة دي النهاردة من خطوبة مؤمن، صورته السيشن انهاردة وروحت وتعبت وكان عازمني ع الخطوبة ومقدرتش وتوفي جوة القاعة وسط أهله والمعازيم مش عارف ازاي".
وأضاف: "أول سؤال هولي النهاردة قاللي: شكلي عريس؟، ربنا يرحمك يا مؤمن ويصبر خطيبتك وأهلك كلهم يا جميل يا محترم ياللي وجعت قلبي وتعبتني اكتر ما الواحد تعبان، ربنا يرحمك يا عريس الجنة بإذن الله".
وتفاعل آخرون مع وفاة مؤمن، فيما غلب التأثر على تعليقاتهم، داعين له بالرحمة والمغفرة.