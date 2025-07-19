استقالة الرئيس التنفيذي لـ"أسترونومر" بعد فضيحة حفل "غولد بلاي"

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر" آندي بايرون، استقالة، بعد فضيحة "عالمية" عصفت به إثر ظهوره مع موظفة لديه في لقطات محرجة في حفل "غولد بلاي"، على ما أعلن عالم فلكي.

وقال عالم الفلك، إن بايرون، الذي ضُبط مع مديرة الموارد البشرية كريستين كابوت في لحظة حميمة خلال حفل موسيقي لفرقة "غولد بلاي"، وأصبح محور فضيحة عالمية، قد قدّم استقالته.

وأشار عالم الفلك إلى أن مجلس إدارة شركة "أسترونومر" قبل استقالة بايرون، وسيبدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وخلال حفل لفرقة "غولد بلاي"، رصدت الكاميرا المدير التنفيذي المتزوج بايرون، وهو في أحضانه مديرة الموارد البشرية في شركة "أسترونومر"، كريستين كابوت، حيث ظهرا على الشاشة الكبيرة أمام آلاف الحاضرين.

وفي الفيديو، ظهر المدير التنفيذي بايرون وهو يحاول الاختباء سريعا خلف حاجز، فيما غطّت كابوت وجهها بيديها واستدارت مبتعدة عن الجمهور.