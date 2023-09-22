المغرب.. تفجر عيون مياه عذبة في مناطق الزلزال

وبين الصفراوي أنه "حين يضرب الزلزال يُحدِث كسورا في الطبقات الأرضية، ويخلق شقوقا أخرى جديدة في حال وصولها إلى الفرشة المائية فإن عيونا وشلالات تظهر على سطح الأرض".

وأشار إلى أنه يمكن أن يكون الزلزال سببا في جفاف عيون مائية أخرى وتوقفها عن التدفق في حال تم إغلاق الشقوق، التي كانت واصلة للخزان المائي.