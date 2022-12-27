أمريكا.. بيع الساعة الرملية في فيلم "ساحر أوز" مقابل مبلغ ضخم

يُذكر أن محكمة مقاطعة مانهاتن الأمريكية، كانت أوقفت في وقت سابق من هذا العام، بيع الفستان الأصلي الذي ارتدته الممثلة جودي غارلند في فيلم "ساحر أوز".

وفي التفاصيل، فإن هذا الفستان المصمم باللونين الأزرق والأبيض، كان مفقودًا لما يقرب من أربعة عقود قبل أن يتم العثور عليه العام الماضي في مجموعة قسم الدراما بالجامعة الكاثوليكية الأمريكية.

وكان الراحل جيلبرت هارتك رئيس قسم الدراما بالجامعة الكاثوليكية الأمريكية، تلقى الفستان كهدية في سبعينيات القرن الماضي، وبعد عام أبلغ عن فقدانه.

وفي مايو الماضي، عرضت دار مزادات بونهامز، هذا الفستان الذي تتراوح قيمته بين 800 ألف دولار إلى 1.2 مليون دولار، للبيع في مزاد، من ضمن مجموعة من قطع أفلام هوليوود الكلاسيكية.

ولكن تقدمت ابنة أخت جيلبرت بدعوى قضائية في المحكمة لوقف المزاد، مدعية فيها أنها المالكة الشرعية للفستان.

من جهتها أصدرت المحكمة أخيرًا قرارًا يقضي بتأجيل المزاد على الفستان لحين الفصل في القضية.