مطعم للكلاب في روما يستهوي رواده

تسود مطعم "فيوتو" في روما أجواء مميزة، فالإضاءة خافتة والموسيقى هادئة وطاقم العمل جاهز لتلبية طلب أي زبون... ومع أنّ المكان يشبه سائر المطاعم، لكنّه يتمايز بكون الكلاب تلقى فيه ترحيباً يضاهي الاهتمام الذي يناله أصحابها.

وتُظهر قائمة الأطعمة المخصصة لهذه الحيوانات خيارات متنوّعة بينها السمك مع الريكوتا والكوسا، والدجاج المفروم والمهروس، ووعاء من الخضر. ومن بين المشروبات المُقدَّمة، عصير التفاح الأخضر والبطيخ.

ويقول لوكا غراماتيكو، وهو مدرّب كلاب استحال كبير الطهاة في المطعم الذي افُتتح قبل شهر، إنّ "قائمة الأطعمة خضعت لدراسة من اختصاصية في تغذية الحيوانات حدّدنا معها المكوّنات التي ينبغي استخدامها، مع مراعاة الحساسية لدى الكلاب، فهذه الحيوانات تظهر حساسية أكثر بكثير مما يعانيه البشر".