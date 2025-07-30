بعد الزلزال العنيف.. أوبرا وينفري تتيح ممر نجاة لسكان هاواي

في استجابة إنسانية سريعة، فتحت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري طريقها الخاص في جزيرة ماوي أمام السكان الفارين من تسونامي محتمل، عقب زلزال عنيف بلغت قوته 8.7 درجة ضرب الساحل الروسي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار تحذيرات من تسونامي وأوامر بالإخلاء في جزر هاواي، إثر الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء وأدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء الجزر، مع توقع وصول الأمواج العاتية قرابة الساعة 7:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

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وأكد متحدث باسم وينفري لصحيفة "ذا ميرور" الأمريكية، أن التنسيق تم مع السلطات المحلية ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية لفتح الطريق الخاص بها لتسهيل مرور السكان. وقال: "توجد قوات إنفاذ القانون في الموقع لتنظيم حركة المرور، مع السماح بمرور 50 سيارة في كل مرة لضمان سلامة الجميع، وسيبقى الطريق مفتوحا طالما اقتضت الحاجة".

وتأتي هذه المبادرة بعد مطالبات من السكان والمعجبين بفتح الطريق الرابط بين وايليا وكولا، خاصة أن أوبرا كانت قد اتخذت إجراء مماثلا عام 2019 أثناء حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة.

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تضامنه مع سكان هاواي والساحل الغربي للولايات المتحدة، داعيا إلى البقاء آمنين ومتابعة التحديثات عبر موقع tsunami.gov.

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من جانبها، أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا لسكان هاواي، محذّرة من موجات قوية وخطرة، ودعت السكان إلى الابتعاد الفوري عن السواحل والانتقال إلى المناطق المرتفعة، إلى حين إعلان السلطات أن العودة آمنة.

وامتد التحذير من تسونامي إلى أجزاء من الساحل الغربي، بما في ذلك سواحل كاليفورنيا وألاسكا، وخاصة في مقاطعات سانتا باربرا، لوس أنجلوس، وفينتورا. وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بُعد 80 ميلًا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتكا الروسية.