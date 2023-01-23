سن اليأس عند الذكور.. الوباء الصامت
يُستخدم مصطلح "سن اليأس عند الذكور" حين تنخفض نسبة هرمون التستوستيرون لديهم، ما ينتج عنه مجموعة من الأعراض أبرزها: الاكتئاب والقلق وضعف الانتصاب وزيادة نسبة الدهون في الجسم بشكل سريع.
ويقول الأطباء إن سن اليأس عند الذكور لا يشبه انقطاع الطمث لدى النساء، لأن أعراضه غالبا ما تبدأ بالظهور تدريجيا، ولا تحدث بشكل مفاجئ.
ويؤكد الدكتور "بوب بيروكيم"، مدير قسم الجراحة المجهرية بمستشفى "ليونكس هيل" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تتدنى مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال بشكل بطيء، ويمكن أن تظهر في أي عمر. ومن المستبعد طبيا أن تظهر الأعراض بشكل مفاجئ".
وأضاف الدكتور "بيروكيم" أن إطلاق مصطلح "سن اليأس" على أعراض انخفاض التستوستيرون، يقلل من نسبة الرجال الذين يتقدمون للحصول على المشورة الطبية والرعاية الصحية".
تشخيص سن اليأس عند الذكور
قال الدكتور "كيفين كامبل"، أخصائي المسالك البولية في مستشفى جامعة فلوريدا: "لا توجد مرحلة ثابتة يعاني فيها الرجال من سن اليأس. لكن مع مرور السنوات، تتعرض أجسامهم لبعض التغيرات، منها عدم إنتاج نسبة هرمون التستوستيرون نفسها."
وأضاف: "ما سبق ممكن أن يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض التي يطلق عليها باللغة العامية "سن اليأس عند الذكور".
وعن تشخيص الحالة، أكد الدكتور كامبل، أن الأطباء يجرون مجموعة من الاختبارات والفحوصات للمرضى، لتحديد سبب انخفاض التستوستيرون والبحث عن السبل الأفضل للعلاج.
وأشار الدكتور كامبيل إلى أنه أحيانا يتم ربط انخفاض التستوستيرون مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضاف: "فحص الدم هو مفتاح التشخيص، فمن المهم إجراء اختبار الدم بعد 3 ساعات من الاستيقاظ من النوم، حيث يصل التستوستيرون إلى ذروته عند الرجال في ذلك الوقت تقريبا".
ونصح الدكتور "كامبل" جميع الرجال بإجراء فحوصات دم دورية، واللجوء إلى الطبيب في حال الشعور بأعراض انخفاض التستوستيرون.
انخفاض نسبة التستوستيرون مع تقدم العمر
وبحسب الخبراء، يولد الأطفال الذكور مع هرمون التستوستيرون، إلا أن نسبته تزداد بشكل ملحوظ وسريع خلال فترة البلوغ، الأمر الذي يجعلهم يطورون صوتا أعمق وكتلة عضلية أكبر وشعرا في الجسم والوجه. ويحفز الهرمون الخصيتين لإنتاح الحيوانات المنوية الضرورية للتكاثر.
وتبلغ مستويات هرمون التستوستيرون ذورتها عادة عند بلوغ الذكور سن العشرين، يليها هبوط بطيء طوال فترة البلوغ. وخلال أعلى مستوياتها يجب أن تكون نسبتها بين 300 و 1200 نانوغرام/ ديسيلتر. وبمجرد أن يبلغ الرجال منتصف الثلاثينات من العمر تبدأ مستويات التستوستيرون بالانخفاض بنسة 1% كحد أدنى كل عام.
ويعتبر أطباء المسالك البولية أن مستويات هرمون التستوستيرون منخفضة عندما تصبح نسبتها أقل من 300 نانوجرام لكل ديسيلتر. ويحدث هذا غالبًا لدى نسبة من الرجال في الأربعينات والخمسينات من العمر.
وتظهر إحصائات تقديرية لجامعة "ويسكونسن" الأمريكية أن انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على نحو 12% من الرجال في الخمسينات من العمر، وعلى 19% على الرجال في الستينات، وعلى 28% في السبعينات، و 49 % في الثمانينات.