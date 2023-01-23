سن اليأس عند الذكور.. الوباء الصامت

يُستخدم مصطلح "سن اليأس عند الذكور" حين تنخفض نسبة هرمون التستوستيرون لديهم، ما ينتج عنه مجموعة من الأعراض أبرزها: الاكتئاب والقلق وضعف الانتصاب وزيادة نسبة الدهون في الجسم بشكل سريع.

ويقول الأطباء إن سن اليأس عند الذكور لا يشبه انقطاع الطمث لدى النساء، لأن أعراضه غالبا ما تبدأ بالظهور تدريجيا، ولا تحدث بشكل مفاجئ.

ويؤكد الدكتور "بوب بيروكيم"، مدير قسم الجراحة المجهرية بمستشفى "ليونكس هيل" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "تتدنى مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال بشكل بطيء، ويمكن أن تظهر في أي عمر. ومن المستبعد طبيا أن تظهر الأعراض بشكل مفاجئ".

وأضاف الدكتور "بيروكيم" أن إطلاق مصطلح "سن اليأس" على أعراض انخفاض التستوستيرون، يقلل من نسبة الرجال الذين يتقدمون للحصول على المشورة الطبية والرعاية الصحية".