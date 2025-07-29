فيديو نال آلاف المشاهدات.. فيلان صغيران يتبادلان "قبلة" مؤثرة

انتشر مقطع فيديو مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيلين صغيرين يتبادلان لحظة عاطفية لامست قلوب المتابعين حول العالم، وحصد آلاف المشاهدات.

وأظهر الفيديو، الذي نُشر على منصة إكس الفيلين وهما يلامس خرطوم كل منهما الآخر بلطف في حركة تُشبه القبلة، في مشهد يُجسّد المودة البريئة في عالم الحيوان.

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وشاركت سوزانتا ناندا، المسؤولة السابقة في دائرة الغابات الهندية الفيديو مرفقا بتعليق: "لم يكن حب الأخوة بهذا الجمال من قبل... قبلة بين فيلين صغيرين تعبّر عن عاطفة نقية من قلب الطبيعة".

وفي المشهد، يقف الفيلان الصغيران جنبا إلى جنب، يتبادلان اللمسات برقة وهدوء، ما اعتبره كثيرون رمزًا للروابط القوية بين الأشقاء.