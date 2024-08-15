عاجل

فرانس برس: أوكرانيا تؤكد سيطرتها على 82 قرية و1150 كيلومترا مربعا في كورسك
logo
منوعات

بعد "موازين".. أم كلثوم تحيي حفلًا في المغرب للمرة الثانية

بعد "موازين".. أم كلثوم تحيي حفلًا في المغرب للمرة الثانية
الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوغرامالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد الجبلي
محمد الجبلي
15 أغسطس 2024، 11:08 ص

تُحيي "كوكب الشرق" أم كلثوم، حفلات غنائية جديدة بالمغرب بتقنية "الهولوغرام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في أولى عروضها بالمملكة.

ويلتقي عشاق الفن الجميل والطرب الأصيل، في حفلات استثنائية من تنظيم مؤسسة "وورك إيفنت" للتنشيط، والتي برمجت مواعيد جديدة لحفلات أم كلثوم بكل من مراكش، والرباط، والدار البيضاء، بعد الطلب الكبير الذي حظيت به من طرف الجمهور المغربي بالنسخة الأخيرة من مهرجان "موازين".

وشُرِع في بيع تذاكر حفلات سيدة الغناء العربي، عبر المنصات الرقمية، إذ يتوقع أن تشهد الحفلة حضورًا كثيفًا لعشاق الفنانة المصرية الراحلة، التي زارت المغرب أول مرة عام 1968.

أخبار ذات علاقة

"أساطير شخصية".. كيف صنع "الزي الرجالي" أسطورة أم كلثوم؟

وجاء في إعلان "وورك إيفنت" على "إنستغرام" "هولوغرام" أم كلثوم يعيد الأسطورة المصرية فعليًّا إلى المسرح.. لا تفوتوا هذه التجربة الفريدة لتعيشوا من جديد عروضها الأسطورية".

وستقدم خلال هذه الحفلات المُبرمجة باقة مميزة من الروائع الخالدة لـ"كوكب الشرق".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم خلالها تقنية "الهولوغرام" لإعادة تقديم سهرات أم كلثوم، فقد أقيم سنة 2019 حفل غنائي مماثل احتضنته دار الأوبرا في دبي، ثم حفلان في كل من مصر والسعودية.

أم كلثومالمغربالغناء

أخبار ذات صلة

الهند.. تصاعد الاحتجاجات بعد اغتصاب طبيبة وقتلِها (صور)
الهند.. تصاعد الاحتجاجات بعد اغتصاب طبيبة وقتلِها (صور)
"فن الضحك المشترك".. كيف تعزز الفكاهة علاقة الآباء بالأبناء؟
"فن الضحك المشترك".. كيف تعزز الفكاهة علاقة الآباء بالأبناء؟
بعد وفاة ابنتها بأسابيع.. مصرع أم بسبب "هجوم كلب"
بعد وفاة ابنتها بأسابيع.. مصرع أم بسبب "هجوم كلب"
"قلب أبيض" يجدد خلاف ماغي بو غصن وسيرين عبد النور (صور)
"قلب أبيض" يجدد خلاف ماغي بو غصن وسيرين عبد النور (صور)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC