بعد "موازين".. أم كلثوم تحيي حفلًا في المغرب للمرة الثانية

تُحيي "كوكب الشرق" أم كلثوم، حفلات غنائية جديدة بالمغرب بتقنية "الهولوغرام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في أولى عروضها بالمملكة.

ويلتقي عشاق الفن الجميل والطرب الأصيل، في حفلات استثنائية من تنظيم مؤسسة "وورك إيفنت" للتنشيط، والتي برمجت مواعيد جديدة لحفلات أم كلثوم بكل من مراكش، والرباط، والدار البيضاء، بعد الطلب الكبير الذي حظيت به من طرف الجمهور المغربي بالنسخة الأخيرة من مهرجان "موازين".

وشُرِع في بيع تذاكر حفلات سيدة الغناء العربي، عبر المنصات الرقمية، إذ يتوقع أن تشهد الحفلة حضورًا كثيفًا لعشاق الفنانة المصرية الراحلة، التي زارت المغرب أول مرة عام 1968.

وجاء في إعلان "وورك إيفنت" على "إنستغرام" "هولوغرام" أم كلثوم يعيد الأسطورة المصرية فعليًّا إلى المسرح.. لا تفوتوا هذه التجربة الفريدة لتعيشوا من جديد عروضها الأسطورية".

وستقدم خلال هذه الحفلات المُبرمجة باقة مميزة من الروائع الخالدة لـ"كوكب الشرق".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم خلالها تقنية "الهولوغرام" لإعادة تقديم سهرات أم كلثوم، فقد أقيم سنة 2019 حفل غنائي مماثل احتضنته دار الأوبرا في دبي، ثم حفلان في كل من مصر والسعودية.