مادونا ترد على الانتقادات التي طالت شكلها في حفل "غرامي"

أبدت المغنية الأمريكية مادونا انزعاجها من التعليقات المسيئة التي طالت إطلالتها وملامحها في حفل توزيع جوائز "غرامي" الأخير.

وقالت مادونا -64 عاما- بمنشور مطول عبر صفحتها في إنستغرام، إنها تحمست كثيرا عندما قدمت المغني سام سميث والمغنية كيم بيتراس، التي تعد أول امرأة "متحولة جنسيا" تقدم أغنية على مسرح الـ"غرامي".

وأكدت مادونا أنه بدلا من أن يركز الجمهور على الأداء التاريخي الذي قدمه سام وكيم بأغنية Unholy، اختاروا التركيز على إطلالتها وملامحها.

وقالت مادونا: "بدلا من التركيز على خطابي الذي توجهت خلاله بشكر كيم وسام على شجاعتهما، اختار العديد من الأشخاص التركيز على صوري القريبة التي التقطت بكاميرا ذات عدسة طويلة من قبل صحفي أراد أن يظهر وجهي مشوها".