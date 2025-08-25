أم تطارد ابنتها بسكين وتثير الرعب في أضنة التركية (فيديو)

شهد حي يافوزلار في منطقة يورغير بمدينة أضنة التركية حادثة هزّت السكان، بعد أن ظهرت سيدة تحمل سكينًا حادًا وهي تطارد ابنتها البالغة 10 سنوات، في مشهد مرعب وثّقته هواتف المارة، وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تجري مذعورة في الشارع، بينما يحاول السكان التدخل لحمايتها وإبعادها عن والدتها، فيما قام أحد الشهود بوضع الفتاة خلفه لحمايتها، فيما حاول آخرون انتزاع السكين من يد الأم التي بدت في حالة عصبية شديدة.

ولضمان سلامة الطفلة، حملها أحد المتدخلين على دراجته النارية وأبعدها عن مكان الحادث، قبل وصول الشرطة.

وتدخلت السلطات بسرعة، حيث تمكنت من القبض على الأم "آيشغول ي." البالغة من العمر 35 عامًا، ونُقلت الطفلة إلى منزل أحد أقاربها تحت إشراف الشرطة، مع وضعها تحت الحماية الرسمية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

أخبار ذات علاقة نبش قبر للمرة الثالثة في تركيا يثير الجدل (صور)

وتسبّب انتشار الفيديو في موجة غضب واستياء بين المستخدمين الأتراك، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الأطفال.