أصدرت نقابتا المهن الموسيقية والمهن التمثيلية قرارا مشتركا بوقف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل في مصر، وعدم إصدار أي تصريحات لها بإقامة حفلات أو التمثيل داخل مصر؛ بسبب إخلالها ببنود التعاقد مع شركة إنتاج سينمائي، ومتعهد حفلات مصري.

وخاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بخطاب رسمي باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، إذ طالب الأول الثاني بتفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونيًا وأدبيًا وإداريًا.

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وأضاف زكي في بيان مشترك أن "الفنانة هيفاء وهبي أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق في نقابة المهن التمثيلية، الذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا".

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 تموز/يوليو الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب بأضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.

وبعد فحص الشكوى، تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية في نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، إذ قررا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل إلى حين فض المنازعات الواردة للنقابتين.

وصرح الفنان مصطفى كامل أن الشؤون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد حضور الفنانة والشاكي للتحقيق معهما، وبالتالي إبلاغه بهذا الموعد، وعلى أقصى تقدير خلال الأسبوع المقبل.