ولادة أحد أندر أنواع الشمبانزي في العالم

وأنجبت القردة الأم التي أطلقت عليها حديقة الحيوان "ماما زيزي" (Mum ZeeZee) بعد 8 أشهر من الحمل، ونشرت الحديقة صورًا لها ولمولودها الجديد.

ويقول خبراء القردة، إن الوافد الجديد بصحة جيدة، وقضى أسابيعه القليلة الأولى في الترابط مع والدته وبقية الشمبانزي الغربي في حديقة الحيوان البالغ عددها 22 قردًا.