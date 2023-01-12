ولادة أحد أندر أنواع الشمبانزي في العالم
شهدت حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا، ولادة أحد أندر أنواع قرود الشمبانزي في العالم، وهو الشمبانزي الغربي، الأمر الذي يمنح أملًا كبيرًا للأنواع المهددة بالانقراض.
وأنجبت القردة الأم التي أطلقت عليها حديقة الحيوان "ماما زيزي" (Mum ZeeZee) بعد 8 أشهر من الحمل، ونشرت الحديقة صورًا لها ولمولودها الجديد.
ويقول خبراء القردة، إن الوافد الجديد بصحة جيدة، وقضى أسابيعه القليلة الأولى في الترابط مع والدته وبقية الشمبانزي الغربي في حديقة الحيوان البالغ عددها 22 قردًا.
ويولد "الشمبانزي" بخصلة بيضاء من الشعر على ظهره، ويستمر بها حتى سن البلوغ للإشارة إلى الأنواع الأخرى في الفصيل لتكون لطيفة معه، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ولم تتم تسمية الشمبانزي الجديد بعد، لكن من التقاليد القديمة بين دعاة الحفاظ على البيئة تسمية المواليد الجدد على اسم أيقونة موسيقية للمساعدة بتعزيز صورة الأنواع.
وقال أندرو لينيهان المسؤول في الحديقة: "لقد كان تقليدنا منذ عقود الآن تسمية صغار الشمبانزي على اسم نجوم موسيقى الروك والبوب المشهورين في محاولة للمساعدة في إثارة بعض الاهتمام العاجل لهذه الأنواع الكاريزمية".
يشار إلى أن "الشمبانزي الغربي" هو أول نوع فرعي من الشمبانزي ينضم إلى قائمة القرود المهددة بالانقراض من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
وتشير التقديرات إلى أنه لم يتبقَّ سوى 18000 شمبانزي غربي في أفريقيا، وتأمل حديقة حيوان تشيستر أن تساعد الولادة الأخيرة في ضمان بقاء الأنواع على المدى الطويل.
وانقرض "الشمبانزي الغربي" في دول، مثل: بنين، وبوركينا فاسو، وتوغو، ومع ذلك، توجد أعداد صغيرة من السكان في السنغال، وغانا.
من جهته، قال مايك جوردان، مدير الحيوانات والنباتات في حديقة الحيوان: "خلال السنوات الـ 25 الماضية وحدها، فقد العالم 80% من أعداد الشمبانزي الغربي".
وأردف: "لذا، فإن وصول طفل سليم إلى تشيستر يوفر لنا أملًا حقيقيًا في أن نتمكن من المساعدة في تغيير الأمور لهذا النوع".