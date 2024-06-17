"حماية البيانات" تؤخر إطلاق "ميتا" نموذجها للذكاء الاصطناعي في أوروبا

ترحيب بقرار ميتا

يرجع التأخير في المقام الأول إلى مخاوف لجنة حماية البيانات الأيرلندية، التي سلطت الضوء على عدم وجود معلومات كافية من ميتا حول امتثال برنامج الدردشة الآلي للائحة العامة لحماية البيانات. وتشمل الاهتمامات المحددة الشفافية، وتدابير حماية البيانات، وإدارة المعلومات المضللة وسلامة الأطفال. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ترحب بقرار ميتا إيقاف خططها لتدريب نموذجها اللغوي الكبير باستخدام المحتوى العام الذي يشاركه الكبار على فيسبوك وإنستغرام عبر الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن شركة ميتا واجهت تدقيقًا شديدًا في أوروبا؛ بسبب خططها لاستخدام المحتوى العام من تطبيقاتها لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعيت ميتا إلى وقف خططها لسحب البيانات التي تستخدم سنوات من المنشورات الشخصية أو الصور الخاصة، أو بيانات التتبع عبر الإنترنت لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي

يهدف قانون الذكاء الاصطناعي، وهو الإطار التنظيمي الرائد للاتحاد الأوروبي، إلى ضمان الأمن والشفافية وعدم التمييز في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهو يصنف أدوات الذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستخدمون، ويتطلب مستوى عاليا من الشفافية، بما في ذلك الكشف عن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات.