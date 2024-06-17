"حماية البيانات" تؤخر إطلاق "ميتا" نموذجها للذكاء الاصطناعي في أوروبا
واجهت خطط ميتا الطموحة لنشر روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا عقبات كبيرة؛ بسبب اللوائح الصارمة لحماية البيانات. ويعكس هذا التأخير التوترات المستمرة بين التقدم التكنولوجي والمخاوف المتعلقة بالخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
ستؤجل ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وواتساب وإنستغرام، إطلاق روبوت الدردشة Meta AI في أوروبا، بعد أن طلب المنظمون في القارة من الشركة إيقاف خطتها لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة بمشاركات من المستخدمين هناك. ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركة Meta نيتها البدء في تدريب برنامج LLM الخاص بها، والمسمى Llama، باستخدام المنشورات العامة التي أنشأها المستخدمون الأوروبيون. بعد ذلك، قامت بتحديث هذا البيان لتقول إن هذه الخطط قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
ترحيب بقرار ميتا
يرجع التأخير في المقام الأول إلى مخاوف لجنة حماية البيانات الأيرلندية، التي سلطت الضوء على عدم وجود معلومات كافية من ميتا حول امتثال برنامج الدردشة الآلي للائحة العامة لحماية البيانات. وتشمل الاهتمامات المحددة الشفافية، وتدابير حماية البيانات، وإدارة المعلومات المضللة وسلامة الأطفال. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ترحب بقرار ميتا إيقاف خططها لتدريب نموذجها اللغوي الكبير باستخدام المحتوى العام الذي يشاركه الكبار على فيسبوك وإنستغرام عبر الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن شركة ميتا واجهت تدقيقًا شديدًا في أوروبا؛ بسبب خططها لاستخدام المحتوى العام من تطبيقاتها لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعيت ميتا إلى وقف خططها لسحب البيانات التي تستخدم سنوات من المنشورات الشخصية أو الصور الخاصة، أو بيانات التتبع عبر الإنترنت لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي
يهدف قانون الذكاء الاصطناعي، وهو الإطار التنظيمي الرائد للاتحاد الأوروبي، إلى ضمان الأمن والشفافية وعدم التمييز في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهو يصنف أدوات الذكاء الاصطناعي بناءً على المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستخدمون، ويتطلب مستوى عاليا من الشفافية، بما في ذلك الكشف عن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات.
خطوة إلى الوراء
كتبت ميتا في تدوينة أن هذه خطوة إلى الوراء بالنسبة للابتكار الأوروبي، والمنافسة في تطوير الذكاء الاصطناعي، ومزيد من التأخير في جلب فوائده للناس في أوروبا. وأكدت ببساطة، أنه من دون تضمين المعلومات المحلية، ستكون قادرة فقط على تقديم تجربة من الدرجة الثانية للأشخاص. وهذا يعني أنها غير قادرة على إطلاق Meta AI في أوروبا في الوقت الحالي.
وأكد متحدث باسم ميتا أن الشركة لا تزال تخطط لجلب هذه المنتجات إلى أوروبا، لكنه رفض مشاركة جدول زمني لموعد حدوث ذلك.
يذكر أنه في نهاية عام 2023، كان لدى فيسبوك 308 ملايين مستخدم نشط يوميًا في أوروبا، وفقًا للبيانات المالية للشركة.
ضخ موارد كبيرة
قامت شركة ميتا بضخ موارد كبيرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في محاولة لمواكبة عمالقة التكنولوجيا الآخرين، بما في ذلك غوغل التابعة لشركة ألفابيت، ومايكروسوفت وOpenAI. وأطلقت الشركة للمرة الأولى أحدث برامج اللغات الكبيرة LLM، الذي يحمل اسم Llama 3 في أبريل الماضي، وتقدم بالفعل مساعد Meta AI لمستخدمي تطبيقاتها في الولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن نماذج اللغات الكبيرة هي التكنولوجيا التي تدعم أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك برامج الدردشة الآلية.