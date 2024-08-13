اكتشف والدا فتاة، تبلغ من العمر 10 سنوات، أمرًا مروعًا عند دخولهما منزلهما، وعثورهما على ابنتهما "ميتة" مع قطع في الحلق.

ووفق موقع "ميرور" البريطاني، عُثر على الفتاة داخل منزلها في كارارا على ساحل غولد كوست في أستراليا، اليوم الثلاثاء، وتم الإعلان عن وفاتها من قبل خدمة الطوارئ في مكان الحادث.

وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ظروف الوفاة، وأكدت أنها "جنائية"، في حين تم تطويق مكان الحادث.

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وقال مفتش الشرطة لو سيرافيم: "في هذا الوقت، نتعامل مع وفاة الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات على أنها مشبوهة، والتحقيقات جارية حاليًّا بشأن ظروف وفاتها، أُجْرِيَت المكالمة الثلاثية من قبل أحد الأقارب الذي كان في مكان الحادث عندما عثروا على الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات".

وقال متحدث باسم شرطة كوينزلاند لوسائل الإعلام المحلية: "بدأت الشرطة تحقيقًا في جريمة قتل بعد وفاة فتاة في كارارا هذا المساء. وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل في سنترال بليس نحو الساعة 6 مساءً، بعد العثور على الفتاة جثة هامدة".