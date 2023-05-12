الفنان الكويتي خالد العجيرب يدخل المستشفى إثر وعكة صحية
تعرض الفنان الكويتي خالد العجيرب لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، صورة لمواطنها العجيرب وهو يرقد على سرير الشفاء، وكتبت: "تعرض الفنان خالد العجيرب لوعكة صحية.. اللهم أنت الشافي المعافي واكسه برداء الصحة.. دعواتكم".
والعجيرب من مواليد عام 1971، ويعد من الممثلين الكوميديين في بلاده الكويت.
ودرس العجيرب في المعهد العالي للفنون الموسيقية، وشارك في عدة أعمال كمسلسلي "عديل الروح" و"الإمبراطورة".