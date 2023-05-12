الفنان الكويتي خالد العجيرب يدخل المستشفى إثر وعكة صحية

والعجيرب من مواليد عام 1971، ويعد من الممثلين الكوميديين في بلاده الكويت.

ودرس العجيرب في المعهد العالي للفنون الموسيقية، وشارك في عدة أعمال كمسلسلي "عديل الروح" و"الإمبراطورة".