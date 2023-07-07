بريطانيا تطلق أكبر حملة في تاريخها على "القنب"
صادرت الشرطة البريطانية 130 مليون جنيه إسترليني من القنب، في أكبر حملة على الإطلاق شهدتها البلاد على هذا النوع من المخدرات.
ووفق موقع "إندبندنت" البريطاني، داهمت الشرطة أكثر من 1000 مزرعة للقنب في جميع أنحاء البلاد، واعتقلت حوالي 1000 مشتبه به.
وتدرّ تجارة القنب أرباحًا مريحة لعصابات الجريمة المنظمة، المتورطة أيضا في جرائم أخرى مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات من الدرجة الأولى والعبودية الحديثة والعنف.
وشهدت العملية "ميل" خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مصادرة 200 ألف نبتة للقنب، بالإضافة إلى نحو 20 بندقية وأكثر من 40 سلاحًا آخر.
وشارك في الحملة الضخمة 11,000 ضابط من أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة، وتم خلالها مصادرة 650 ألف جنية إسترليني نقدا.
وأظهرت تقارير، نشرتها الشرطة الوطنية، اقتحام العديد من مزارع القنب، ضمن العملية "ميل"، واعتقال العشرات، ومصادرة أسلحة.
ورصد تقرير آخر لـ"ميرور" البريطانية، عملية الاقتحام واعتقال متورطين في هذه التجارة.
وقال ستيف جوب، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية للجريمة المنظمة والخطيرة، إن هذه العملية ساهمت - إلى جانب تعطيل قدر كبير من النشاط الإجرامي - بجمع معلومات استخباراتية ستساعد أجهزة إنفاذ القانون في المستقبل في جميع أنحاء البلاد.
وتُستخدم الوحدات الصناعية واسعة النطاق لمزارع القنب، كما تستغل المنازل السكنية الفارغة.
وتقول الشرطة إنّ المباني يمكن أن تشكل خطرا نتيجة لمخاطر الحرائق والاستخراج غير القانوني للكهرباء والأبخرة وأضرار المياه.