بريطانيا تطلق أكبر حملة في تاريخها على "القنب"

صادرت الشرطة البريطانية 130 مليون جنيه إسترليني من القنب، في أكبر حملة على الإطلاق شهدتها البلاد على هذا النوع من المخدرات.

ووفق موقع "إندبندنت" البريطاني، داهمت الشرطة أكثر من 1000 مزرعة للقنب في جميع أنحاء البلاد، واعتقلت حوالي 1000 مشتبه به.

وتدرّ تجارة القنب أرباحًا مريحة لعصابات الجريمة المنظمة، المتورطة أيضا في جرائم أخرى مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات من الدرجة الأولى والعبودية الحديثة والعنف.