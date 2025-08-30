كاميرات خفية ومواد مخدرة.. تفاصيل صادمة لجرائم رجل أعمال في لندن

اعترف رجل الأعمال شو تشاو (33 عامًا)، مالك شركة في لندن، بارتكاب عشرات الجرائم الجنسية ضد ما لا يقل عن 12 امرأة، بعد أن قام بتخديرهن واغتصابهن وتصويرهن باستخدام كاميرات خفية، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال القاضي سيمون ستيرلنغ خلال جلسة الاستماع في محكمة وولويتش كراون جنوب شرق لندن، إن تشاو سيواجه عقوبة "طويلة" بالسجن، وأمر ببقائه رهن الاحتجاز حتى جلسة النطق بالحكم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورغم اعتراف المتهم بارتكاب 24 جريمة خلال ثلاث سنوات، أكدت شرطة العاصمة البريطانية أن حجم جرائمه قد يكون "أوسع بكثير"، ودعت أي ضحايا محتملين للتقدم والإدلاء بشهاداتهم.

واعترف تشاو بعدد من التهم، بينها: أربع جرائم اغتصاب، وثماني جرائم اعتداء بالإيلاج، وأربعة اعتداءات جنسية، وأربع تهم تلصص، إلى جانب تهمتي إعطاء مواد مخدرة بقصد، وتهمتين بالتصوير تحت ملابس النساء دون موافقتهن، وذلك بين فبراير/شباط 2022 ويونيو/حزيران 2025.

وأوضح الادعاء أن هوية ثلاث ضحايا فقط تم تحديدها حتى الآن من أصل 12، فيما أُعطيت أخريات أرقامًا رمزية أو سُجّلن كـ"مجهولات". ولا يزال المحققون يفحصون مئات الصور والفيديوهات التي عُثر عليها في هواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهم.

وبحسب الشرطة، فإن تشاو، وهو من أصل صيني، انتقل إلى بريطانيا عام 2013، ودرس الدراسات العليا في جامعة غرينتش بين 2015 و2016، قبل أن يؤسس شركته الخاصة للتوظيف.

وكشفت التحقيقات أن إحدى النساء قدّمت بلاغًا ضده في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن استدرجها إلى منزله بحجة مساعدتها على "التعافي" من وعكة صحية خلال فعالية اجتماعية، ثم قام باغتصابها عدة مرات. وعُثر في منزله على كاميرات خفية مثبتة في مواقع متعددة، من بينها معطر جو وحمامات.

وقال مفتش المباحث لويس ساندرسون، قائد فريق التحقيق، إن تشاو كان "مجرمًا جنسيًا متعمدًا" استغل النساء عبر أساليب وصفها بـ"الجبانة".

وتشبه هذه القضية أسلوب طالب آخر يُدعى زو تشنهاو (28 عامًا)، كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو/حزيران الماضي بعد إدانته بتخدير واغتصاب نساء وتصوير الاعتداءات. لكن الشرطة أكدت أنها لم تعثر حتى الآن على صلة بين القضيتين، رغم تشابه الأساليب.