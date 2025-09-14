إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

بعد زفاف "أسطوري".. زوجة مينا مسعود على الكرسي المتحرك (صورة)
مينا مسعود وزوجته خلال حفل الزفاف
محمد بركة
بعد أيام قليلة من زفافها الذي وُصف بـ "الأسطوري" إلى الفنان العالمي من أصول مصرية مينا مسعود، ظهرت الممثلة الأمريكية من أصول هندية إميلي شاه وهي تجلس على كرسي متحرك، دون الكشف عن الأسباب ما أثار قلق متابعيها. 

وشاركت إميلي صورا عبر خاصية "القصص" بصفحتها على "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي تجلس على الكرسي المتحرك، بينما يقوم مينا مسعود بمساعدتها وحمل حقائبها، وسط غموض تام حول طبيعة ما تعرضت له.

إميلي شاه على كرسي متحرك

وكان زفاف الثنائي جرى في مشهد بدا أقرب إلى حبكة الأفلام السينمائية الرومانسية، تحت سماء توسكانا الإيطالية الحالمة، في حفل امتد لثلاثة أيام، مزج بين التقاليد المصرية والهندية برؤية عصرية، بحضور الأهل وبعض المقربين فقط.

وافتُتحت الاحتفالات بعشاء ترحيبي في الهواء الطلق، على الطراز الإيطالي التقليدي، فيما اتسمت الطاولات بلمسات فنية دمجت بين الزهور الطبيعية والطماطم والثوم الأحمر والفلفل الحار، كرموز ثقافية تعكس التقاطع بين الموروثين المصري والهندي، في مشهد بصري نابض بالحياة.

وأطلت العروس ببدلة بيضاء أنيقة من دار "فالنتينو"، مستوحاة من طراز ستينيات القرن الماضي، فيما اختار العريس إطلالة بسيطة راقية ببنطال واسع وسترة من الدار نفسها، مكمّلًا مظهره بحذاء وساعة سبق أن ارتداهما خلال تقدمه لخطبتها في اليابان قبل عامين، في لمسة تحمل طابعًا شخصيًا مؤثرًا.

 

 

