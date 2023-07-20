بعد 20 عاما على ظهورها.. السجائر الإلكترونية خيار صحي أم خدعة استهلاكية؟

تحول كثير من المدخنين من السجائر التقليدية إلى السجائر الإلكترونية، ظنا منهم أنهم يهربون من الأمراض والآثار السلبية التي تسببها السجائر التقليدية.

لكن بعد نحو 20 سنة من ظهور السجائر الإلكترونية، هل هي خيار صحي فعليا، أم هي خدعة من صانعيها للمستهلكين؟

ويجذب الصانعون المدخنين إليها بوعود أنها صحية، إضافة لصبغها بألوان زاهية، وتطعيمها بنكهات حلوى وفاكهة، ولأنها سهلة الاستخدام أيضا، تغري المدخنين باستخدامها.

وبحسب رئيس اللجنة الدولية لمكافحة إدمان التبغ، وائل صفوت، فإن "المدخن التقليدي حين يتحول للسجائر الإلكترونية يشعر بتحسن خادع في وظائف التنفس".