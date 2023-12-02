تقرير: المهاجرات من أفريقيا جنوب الصحراء ضحايا "الإيدز" في فرنسا

كشف تقرير صادر عن منظمة "Santé Publique France" أن مكافحة فيروس نقص المناعة "الإيدز" في فرنسا تواجه عقبة كبيرة، مع بقاء معدلات الإصابة الجديدة بين النساء المولودات في الخارج مستقرة على مدى العقد الماضي.

وأوضحت صحيفة "لوموند"، أن "الإصابات تتناقص في المجموعات الديموغرافية الأخرى"، مسلطة الضوء على ما تواجهه النساء المهاجرات، لاسيما من: نيجيريا، وغينيا، والكاميرون، وكوت ديفوار.

وأشار التقرير إلى أن النساء يشكلن 31% من الحالات الجديدة المصابة بفيروس "الإيدز"، مبينًا أن عددًا كبيرًا منها يأتي من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وبين التقرير أن "جزءًا كبيرًا من حالات العدوى يحدث بعد الهجرة وهو الأمر الأهم، ما يؤكد الحاجة إلى تدخلات مستهدفة".

من جانبه، شدد الدكتور توماس هولو، رئيس قسم الأمراض المعدية في مجلس مقاطعة سين سان دوني، على أهمية الجمعيات المجتمعية في الوصول إلى الأشخاص المعرضين للخطر وكسب ثقتهم.

في حين أن العلاج الوقائي السابق للتعرض (PrEP) متاح في فرنسا، منذ العام 2016، إلا أن التقرير يسلط الضوء على التفاوت بين الجنسين في استخدامه.

و"تبقى الجهود المبذولة لنشر المعلومات حول برنامج الوقاية قبل التعرض، لاسيما بين النساء، حاسمة لمعالجة هذا عدم المساواة"، بحسب التقرير.

وتمتد التحديات التي تواجهها النساء المهاجرات إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية، حيث تمنعهن قضايا الوصم والخوف من طلب المساعدة.