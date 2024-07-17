توفيت نجمة "تيك توك" بيلا بريف، البالغة من العمر 10 سنوات، بسبب مجموعة من المشاكل الصحية النادرة.

وأكدت والدة بيلا، وفاتها عبر منشور على إنستغرام بتاريخ 15 يوليو، وذلك بعد أسبوع من وضعها في غيبوبة مستحثة طبياً.

وكانت والدة الطفلة تنشر بانتظام مقاطع فيديو لها ولابنتها وهما تقومان بأنشطة متنوعة مثل زيارة ديزني لاند واللعب بالمكياج.

ونالت الطفلة بيلا شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديوهاتها العفوية التي أثرت في الكثيرين، ليصل عدد متابعيها في "تيك توك" إلى 7.3 مليون.

ووُلدت بيلا، واسمها الحقيقي إيزابيلا تومسون، بثلاث حالات طبية نادرة تشمل القزامة ومرض هيرشسبرونغ ونقص المناعة المشترك الشديد.

وبحسب "مايو كلينيك" فإن مرض هيرشسبُرونغ يصيب الأمعاء الغليظة ويظهر عادة عند الولادة نتيجة لفقدان بعض الخلايا العصبية في عضلات قولون، والتي تحفز عضلات البطن على تحريك محتوياتها استعدادا لخروجها من الجسم، وفي هذه الحالة ترتجع الفضلات وتسبب انسدادا في الأمعاء ما ينتج عنه حالة صحية خطيرة تهدد الحياة. .

وعانت بيلا في الآونة الأخيرة من مضاعفات ناجمة عن عدوى في الرئة.

@kylact Our brave girl left her legacy here on earth to dance on streets of gold July 14th 2024 at 4:19pm ET Bella passed peacefully in our arms. Please keep her name on your lips, her memories alive and her bravery in your hearts. Please share with us every detail of how she touched your life or kept you brave. Bella would want you to remember; God is love, be brave and you are never too old to bring a stuffy. 🧸 #bellabrave ♬ Never Enough - Loren's Version - Loren Allred

وقبل وضعها في الغيبوبة، كتبت الأم أن الأطباء أدخلوا بيلا إلى وحدة العناية المركزة في 9 يوليو. وفي اليوم التالي، شاركت الأم متابعيها بالأخبار السيئة حول تدهور حالة ابنتها.

وأوضحت "أفضل الأطباء أخبرونا أن الوضع يبدو سيئاً للغاية. لكنني بقيت متفائلة، مستمعة بتركيز حتى أسمع ما بقي من أمل يمكننا التمسك به".

وأكدت الأم أن تدهوراً سريعاً يشبه التليف حصل لرئتي بيلا، ويعتقد الأطباء أنه قد يكون استجابة مناعية.