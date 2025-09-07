طبيب يعتدي على والدة مريض داخل مستشفى عام في مصر

وثّق مقطع فيديو صوره أحد المواطنين وجرى تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة تهجم طبيب على والدة مريض داخل مستشفى حلوان العام في مصر.

ونشب الخلاف في المستشفى التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، جراء مشادة كلامية بين الطرفين، ولم تجدِ محاولات المواطنين والعاملين في الفصل بينهما نفعًا.

وأظهر مقطع الفيديو شابًا داخل قسم الطوارئ بمستشفى حلوان، مصابًا بجرح غائر في مشط قدمه، ينزف دمًا ويجد صعوبة في الحركة، فيما دخلت والدته في مشادة مع الطبيب المناوب بسبب طريقة التعامل مع الحالة.

وخلال الفيديو، برر الطبيب محاولته التعدي بأن والدة المريض وبعض مرافقيه وجهوا له إساءات لفظية، الأمر الذي تسبب في تصاعد حدة الموقف داخل المستشفى، ما دفعه إلى التعدي عليها.

وأكدت مصادر أمنية لـ" إرم نيوز"، أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة من أي من الطرفين سواء كان الطبيب أو والدة المريض، مشيرة إلى أنه لن يتم التحرك أمنيًا، قبل تحرير أي من الطرفين محضراً بما حدث ضد الآخر، وهو لم يحدث حتى الآن.

بدوره قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، لـ"إرم نيوز"، إنه لم يشاهد الفيديو، وذلك لحذفه بعد ساعات معدودة من نشره.

في المقابل لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة أو مدير المستشفى بشأن الواقعة، التي أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالتحقيق الفوري في ملابساتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المنشآت الطبية.