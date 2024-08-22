شهدت جوسي رولي، 69 عامًا، تحولًا دراميًّا في حياتها بعد أن تعرضت للدغتين من حشرة أثناء العناية بنباتاتها في حديقة منزلها.

وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، بدأت المشكلة عندما لاحظت علامتين حمراوين على ساقها اليسرى في سبتمبر الماضي، ورغم أنها ظنت في البداية أن اللدغات ليست أكثر من لدغة بعوضة، إلا أن حالتها تدهورت بشكل سريع.

وتطورت اللدغات وتحولت إلى قرح "مرعبة"، ما دفعها لزيارة طبيبها الذي وصف لها مضادات حيوية. بعد فشل العلاجين الأولين، تم إدخالها إلى المستشفى، إذ خضعت لثلاث جولات من العلاج بالعلق وأربطة ضاغطة، لكن دون جدوى.

وفي النهاية، قرر الأطباء بتر ساقيها من فوق الركبة بسبب تدهور الدورة الدموية والعدوى الشديدة.

وقالت جوسي: "لم أكن أتوقع أبدًا أن لدغتين من حشرة قد تؤديان إلى هذا الوضع. قضيت سنوات في البستنة، ولم أتصور أن يحدث هذا في حديقتي الخاصة".

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والجدير بالذكر، أن جوسي تعيش الآن في منزل ابنتها جين، 41 عامًا، وتستعين بسرير مستشفى في غرفة المعيشة، وأنشأت ابنتها حملة جمع تبرعات لشراء مركبة مناسبة للكراسي المتحركة لتسهيل تنقل والدتها.

وأضافت جوسي: "الوقت الذي أحتاجه للوصول إلى محطة الحافلات طويل جدًّا، رغم أنني أملك كرسيًّا متحركًا كهربائيًّا، فإن امتلاك سيارة سيجعل حياتي أسهل كثيرًا، خاصة في التنقل والمهمات".