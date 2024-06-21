حسام حبيب يهدد مروجي تسجيل صوتي "مسرب" هاجم فيه أسرة شيرين

علّق المغني المصري حسام حبيب على التسجيل الصوتي، الذي انتشر على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتضمن التسجيل المتداول المنسوب لحبيب، والذي لم ينكر ما جاء فيه، هجوماً واتهامات خطيرة لأسرة طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام إن ما ورد في التسجيل لم يصرح به للصحافة وتم تسريبه دون علمه من واقع مكالمة خاصة من هاتفه الشخصي، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المسئول عن هذا التسريب كما سيقاضي كل من ينشر أو يتداول التسجيل.

وشدد في مقطع صوتي، نشره موقع "ET بالعربي"، على أن ما قاله بشأن سلوك شقيق شيرين معها هو شىء مثبت بالأدلة والبلاغات الرسمية المقدمة من النيابة العامة بشأن بيعه صفحات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها.

ووجّه حبيب اللوم إلى متابعي شيرين الذين هاجموه بعد بث التسجيل الصوتي، مؤكداً أن من يستحق الهجوم هو الطرف الذي تسبب في تعطيل مسيرة شيرين عبد الوهاب.

وكان حسام حبيب اتهم في التسجيل الصوتي أسرة طليقته شيرين عبد الوهاب بأنها استغلت شيرين وطمعت في ثروتها وأساءت لها، وتسببت في مشاكل لها مع شركة "روتانا".

وأكد حسام أن شقيق شيرين اقتحم غرفة نومها وتعدى بالضرب عليها، رفقة آخرين، معتبراً أن من الطبيعي أن تصاب شيرين بالاكتئاب ويزداد وزنها بعد كل ما مرت به على يد عائلتها.

وناشد حسام حبيب جمهور شيرين بالوقوف إلى جوار نجمتهم المحبوبة ودعمها و"الصبر" عليها إلى أن تخرج من محنتها الحالية.

وهاجم معلقون حسام بعد بث الفيديو، مؤكدين أن شيرين عبد الوهاب لم تكن بهذه الحالة من "الدمار النفسي" إلا بعد ظهوره في حياتها.