فاز المشروع الروائي الطويل "وقت فريد" للمخرجة البارغوانية "باز إنسينا"، والذي يدور حول زوجين مسنين يعيشان في المنفى وينتظران أخبارًا عن ابنهما الذي اختفى أثناء الديكتاتورية العسكرية في باراغواي، بثلاث جوائز رئيسة في الحفل الختامي للنسخة الثانية والعشرين من برنامج تطوير المواهب في مهرجان لوكارنو السينمائي "أبواب مفتوحة".

كما حصل الفيلم على واحدة من منح البرنامج، البالغة قيمتها 23 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الحصول على جائزة "آرتي كينو" الدولية البالغة قيمتها 6600 دولار أمريكي للتطوير، وجائزة "سورفوند" التي تمنح المشروع فرصة للمشاركة في فعالية تقديم العروض النرويجية في نوفمبر المقبل.

وتم أيضًا توزيع منحتين من مبادرة الأبواب المفتوحة بقيمة 5800 دولار أمريكي لأفلام أولى، ونالها فيلم "ضوءها" للمخرجة الكوبية روزا ماريا رودريجيز، وفيلم "عودة آخر محارب موتشيشا" للمخرج البيروفي فرناندو لويس ميندوزا سالازار.

وقدمت منحة تطوير "سي إن سي" بقيمة 8700 دولار أمريكي لفيلم الخيال العلمي الغريب "الأجسام الطائرة المجهولة في المناطق الاستوائية" للمخرج الإكوادوري روب ميندوزا، والذي حصل أيضًا على الإقامة الكتابية التي تقدمها "مولان داندي سيسي" ومهرجان لوكارنو السينمائي.

في الوقت ذاته، حصلت المنتجة الكوبية ياميلا ماريريو، إحدى المشاركات في مختبر المنتجين لهذا العام، على جائزة "مختبر روتردام" التي مكنتها من حضور النسخة التالية من المختبر، في حين حصل إرنستو باوتيستا مدير فيلم "الخلاص" على جائزة مختبر "آر بي" البرازيلية، التي توفر له السفر والإقامة والمشاركة في ورشة عمل تطوير مشاريع لهذا العام في ساو باولو في أكتوبر.

في هذه الأثناء، أصبح المنتج الهندوراسي لويس فلوريس ألفارينجا أول من يحصل على جائزة الإقامة السينمائية في مهرجان تاباكاليرا سان سيباستيان، وكان ألفارينجا يشارك بمشروع روائي طويل بعنوان "الأولاد الضائعون" من إخراج إنريكي ميدرانو، ويدور حول 3 أطفال أيتام يحتاجون إلى إعادة الاتصال بأسلافهم في الغابة.

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كما تم اختيار المخرجة الجنوب أفريقية المقيمة في برلين "نوليثا ريفيلوي مكوليسي" والفنان والمخرج الإندونيسي "تيموثيوس أنجاوان كوسنو" والمخرجة الإيطالية "إينيا زوكيتي" لبرنامج إقامة لوكارنو 2024، وسيستفيدون من دورة إرشادية لمدة عام من الجلسات عبر الإنترنت وشخصيًا لتطوير مشاريع روائية سيقدمونها بعد ذلك في لوكارنو برو 2025.

كما حصلت المخرجة الفرنسية المقيمة في سويسرا كولين كونفورت على الجائزة الكبرى البالغة 5800 دولار أمريكي في برنامج إقامة لوكارنو 2023 عن مشروعها "جوزي يذهب إلى الحرب" وكانت المتأهلتان الأخريان للنهائيات هما إليزا سكانلين، وآنا إيلينا تيخيرا.

وتعد هذه الدورة من لوكارنو السينمائي للعام الثالث والأخير لمنح الأبواب المفتوحة التي تركز على منطقة أمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وتم فيها اختيار 8 مشاريع قيد التطوير، إلى جانب 8 منتجين مبدعين شاركوا في حاضنة المواهب التابعة للبرنامج، ومختبر المنتجين، ومخرجي الأفلام التي عُرضت في عروض الأبواب المفتوحة كنادي المخرجين.