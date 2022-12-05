دراسة: 40٪ من سكان الأرض يؤمنون بالساحرات

تشير كلمة "السحر" بشكل عام إلى ممارسة شكل معيّن من أشكال "الشعوذة"، حيث يتواصل الساحر مع قوى خارقة للطبيعة، أو مع كيانات خفية شريرة أو غير شريرة، وأحيانًا مع قوى طبيعية مثل النباتات، ودورات القمر، والأمواج، والإيحاءات.

وبحسب المكان والزمان، كان يُنظر إلى السحر بدرجات متفاوتة من القبول أو العداء، وأحيانًا مع الشك والحذر والتردد، ففي اليونان القديمة وروما كانت العرافة ممارسة مقبولة مرتبطة ببعض الأضرحة وباتخاذ القرارات الرسمية.

"السحر" مصطلح مثير للجدل وتاريخه معقد، فوفقًا للسياق والبيئة الثقافية التي تستخدم فيها هذه الكلمة يشير السحر إلى أفكار مختلفة بل وحتى متعارضة، ولكل مجتمع تصوراته الخاصة من حيث التقاليد والمعتقدات والدين والطقوس والعلاقة بالآخرة والموت والأرواح الطيبة أو الشريرة.