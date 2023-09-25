اغتيال البلوغر العراقي المثير للجدل "نور بي ام" في بغداد
اغتال مسلح مجهول ظهر اليوم الإثنين، البلوغر العراقي المثير للجدل المعروف بلقب (نور بي ام)، في منطقة المنصور وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ "إرم نيوز"، إن "مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية لتوصيل الطلبات فتح النار على البلوغر المتشبه بالنساء، مما أسفر عن مقتله على الفور بمنطقة المنصور وسط بغداد".
وأضافت المصادر، أن "المسلح فرّ إلى جهة مجهولة بعد ارتكابه الجريمة، فيما فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة في مداخل ومخارج منطقة المنصور، للبحث عن المسلح".
ويعرف "نور بي ام" بأنه مودل عراقي "متشبه بالنساء" ومثير للجدل والاستنكار في الأوساط العراقية بسبب المقاطع والصور المخلة والإباحية التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.