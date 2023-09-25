اغتيال البلوغر العراقي المثير للجدل "نور بي ام" في بغداد

وأضافت المصادر، أن "المسلح فرّ إلى جهة مجهولة بعد ارتكابه الجريمة، فيما فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات أمنية مشددة في مداخل ومخارج منطقة المنصور، للبحث عن المسلح".

ويعرف "نور بي ام" بأنه مودل عراقي "متشبه بالنساء" ومثير للجدل والاستنكار في الأوساط العراقية بسبب المقاطع والصور المخلة والإباحية التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.