هبوط طائرة تركية اضطراريا بعد انتحار راكب

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، للهبوط اضطراريا في الجزائر، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وحسب الوكالة، فإن راكب أجنبي لم يتم الكشف عن جنسيته، أقدم إلى دخول الحمام، ومكث فيه وقت طويل ما ساور الشك أفراد طاقم الطائرة، وإثر إخراج الراكب الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.